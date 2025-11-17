Fußball-Kreisliga A-West: „Wir wollen konstant bleiben“

Der FSV Rheinfelden II gewinnt in der Fußball-Kreisliga-A-West souverän mit 5:1 gegen den SV Karsau.
Nach einem dominanten Heimauftritt des FSV Rheinfelden II gegen den SV Karsau, holen die Löwenstädter ihren vierten Sieg in Serie. Von Anfang waren die FSVler überlegen und gingen durch Ibrahim Özarslan (18.) und Colin Blatter (20.) früh mit 2:0 in Führung. Muhammad Al-Shaer stellte kurz vor Pausenpfiff auf 3:0 und machte die Chance auf etwas Zählbares für die Gäste nahezu aussichtslos. Ein Anschlusstreffer von Ron Wagener (72.) brachte die Karsauer noch mal ran, allerdings sorgte Al Shaer (75.) kurz später wieder für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte Fabian Venturiero (90.+2) in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 5:1-Endstand. Nun steht die Mannschaft von Trainer Tolga Polat auf dem zweiten Tabellenplatz und blickt optimistisch in die Zukunft.