Fußball-Kreisliga A-West: „Wir wollen konstant bleiben“

Der FSV Rheinfelden II gewinnt in der Fußball-Kreisliga-A-West souverän mit 5:1 gegen den SV Karsau.

Nach einem dominanten Heimauftritt des FSV Rheinfelden II gegen den SV Karsau, holen die Löwenstädter ihren vierten Sieg in Serie. Von Anfang waren die FSVler überlegen und gingen durch Ibrahim Özarslan (18.) und Colin Blatter (20.) früh mit 2:0 in Führung. Muhammad Al-Shaer stellte kurz vor Pausenpfiff auf 3:0 und machte die Chance auf etwas Zählbares für die Gäste nahezu aussichtslos. Ein Anschlusstreffer von Ron Wagener (72.) brachte die Karsauer noch mal ran, allerdings sorgte Al Shaer (75.) kurz später wieder für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte Fabian Venturiero (90.+2) in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 5:1-Endstand. Nun steht die Mannschaft von Trainer Tolga Polat auf dem zweiten Tabellenplatz und blickt optimistisch in die Zukunft.

Herr Polat, wie sehen sie die Leistung ihrer Mannschaft beim klaren Sieg?

Ich bin sehr stolz. Jeder aus der Mannschaft hat seinen Beitrag zum Sieg geleistet. Wir sind sehr diszipliniert aufgetreten, zielstrebig Richtung Tor gegangen und haben unsere Chancen genutzt. Das war der Plan.

Momentan steht der FSV Rheinfelden II auf dem zweiten Tabellenplatz. Wie bewerten sie den aktuellen Saisonverlauf?

Wir sind sehr zufrieden. Zu Saisonbeginn hatten wir einige personelle Herausforderungen, die wir aber gut gemeistert haben. Die Vorgabe von mir war, dass wir zwischen Platz vier und sechs die Saison beenden. Momentan haben wir unser Ziel übertroffen, aber das ist natürlich noch nicht die Endplatzierung.

Die nächsten Spiele des FSV II sind gegen Maulburg, Eichsel und Steinen-Höllstein. Von der Tabelle her sind das alles machbare Gegner. Wie blicken Sie auf diese Partien?

Wir dürfen keinen Gegner unterschätzen, egal wie weit unten jemand steht. Das sind meistens die schwierigsten Spiele, weil diese Teams um den Klassenerhalt kämpfen. Deswegen müssen wir weiterhin mit der richtigen Einstellung auftreten.