Fußball-Kreisliga A West: Wichtige Zähler für den SV Eichsel

Die Mannschaft von Kai Asal besiegt den TuS Lörrach-Stetten mit 1:0 und fährt einen wichtigen Erfolg ein. Auch der TuS Kleines Wiesental und der FSV Rheinfelden II bleiben obenauf.
Vergleicht man die Tabellen der Spielzeiten 2024/2025 und 2025/2026 in der Kreisliga A West fällt schnell die Situation des SV Eichsel und des FC Kandern ins Auge. Während die Dinkelberger als auch die Töpferstädter noch im letzten Jahr benachbart Rang zwei und drei belegten, sind nun die Abstiegsränge 14 und 13 Realität.