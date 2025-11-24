Fußball-Kreisliga A West: Wichtige Zähler für den SV Eichsel

Vergleicht man die Tabellen der Spielzeiten 2024/2025 und 2025/2026 in der Kreisliga A West fällt schnell die Situation des SV Eichsel und des FC Kandern ins Auge. Während die Dinkelberger als auch die Töpferstädter noch im letzten Jahr benachbart Rang zwei und drei belegten, sind nun die Abstiegsränge 14 und 13 Realität.

Während die Partie des FC Kandern beim SV Karsau aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt werden musste, landete der SV Eichsel einen immens wichtigen Erfolg im Tabellenkeller. „Endlich konnten wir uns für unsere guten Leistungen belohnen. Der Sieg war, aus meiner Sicht, mehr als verdient“, kommentierte SVE-Coach Kai Asal den wichtigen 1:0-Erfolg seiner Mannschaft. Den Treffer des Tages erzielte Carlos Sanchez Tenorio bereits in Spielminute 18. Zudem spielten die Gastgeber, nach der Ampelkarte gegen Stettens Mustafa Alici (35.) fast eine Stunde lang in Überzahl.

Frühe Überzahl hilft dem SV Eichsel wenig

„Die frühe Gelb-Rote Karte war eher ein Nachteil für uns. Ich habe der Mannschaft angemerkt, dass der Fokus etwas abhanden kam und wir die zweite Halbzeit zu locker angegangen sind“, so Asal. Wirklich zwingend wurden die Kreisstädter allerdings nicht mehr. In der letzten Viertelstunde der Begegnung verpasste der SVE bei mehreren guten Konterchancen einen höheren Heimerfolg. Dank des zweiten Saisonsieges rückt die Asal-Elf nun bis auf vier Punkte an den FC Kandern auf Rang 13 heran.

Fernab der unteren Tabellenregion befindet sich der Aufsteiger aus dem Kleinen Wiesental. Dank des 3:2-Erfolgs beim TuS Efringen-Kirchen steht die Mannschaft von Benjamin Bechtel mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. „Vor der Winterpause erwarten uns mit dem FC Bad Bellingen II und dem FC Hausen aber noch zwei knifflige Aufgaben“, warnt der TuS-Coach vor den kommenden Duellen.

Den knappen Auswärtssieg beim TuS Efringen-Kirchen stufte der 37-Jährige unter dem Strich als in Ordnung ein. „Es war dennoch kein schönes Fußballspiel. Beide Halbzeiten waren geprägt von viel Hin und Her“, so Bechtel. Marcel Jenniges hatte die Kleinwiesentäler in Führung gebracht (23.), bevor ein Eigentor (30.) und Robin-Alexander Pude (54.) die Partie zugunsten der Hausherren drehten. Nur drei Minuten später stellte Michael Kuttler durch einen Handelfmeter wieder auf Unentschieden. Der 25-Jährige war auch an der Entscheidung maßgeblich beteiligt. Nach einem Spaziergang durch die Efringer Hintermannschaft legte der Angreifer für Kapitän Tobias Wagner auf, der keine Mühe hatte, den Siegtreffer zu erzielen (81.). Somit schnappte sich der Tabellenführer nach 90 Minuten alle drei Zähler im Hölzele.

Benjamin Bechtel kann sich auf seine Keeper verlassen

Definitiv kein Grund zur Sorge ist die Torwartsituation beim TuS. So glänzte Finn Zillger mit zwei Glanzparaden gegen Standards von Efringens Lando Suckau. „Die beiden Freistöße hält er wirklich überragend“, befand auch sein Trainer. Vor Wochenfrist war es noch Marco Dickhaut im TuS-Tor, der den SV Schopfheim beim 1:0-Erfolg zur Verzweiflung gebracht hatte. „Wir haben sogar noch einen Dritten im Bunde. Leider ist Peter Bechtel zur Zeit aber etwas vom Verletzungspech geplagt“, erklärte Bechtel.

Auf einem guten Weg befindet sich auch die Landesliga-Reserve des FSV Rheinfelden. Die Schützlinge von Tolga Polat feierten beim Tabellenschlusslicht aus Maulburg einen ungefährdeten 4:1-Erfolg und stehen somit weiterhin auf Relegationsrang zwei. Nach einer komfortablen 3:0-Führung ließ Simon Steinebrunner mit dem 1:3 noch einmal kurz TuS-Hoffnung aufkeimen (60.), allerdings spielte es der FSV II souverän zu Ende. Skhelzen Shabanis Treffer zum 4:1 sorgte knapp zehn Minuten vor dem Abpfiff der Begegnung für die endgültige Entscheidung. „Es war auf dem kleinen Kunstrasen nicht einfach, aber wir haben unser Spiel durchgezogen“, resümierte FSV-Coach Tolga Polat nach Spielende.