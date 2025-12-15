Fußball-Kreisliga A West: Wichtige Siege für Kandern und die U23 des FVLB

In einer rasanten Partie behält die U23 des FV Lörrach-Brombach mit 6:5 die Oberhand gegen Bad Bellingen. Kandern reicht eine überragende erste Halbzeit im Derby.
„An so ein Spiel kann ich mich nicht erinnern“, sagt Vedat Erdogan, der mit seinen 36 Jahren nun auch schon so einiges erlebt hat. Der Trainer des FV Lörrach-Brombach II gastierte mit seiner Mannschaft am Samstagnachmittag im Nachholspiel beim FC Bad Bellingen II. 6:5 lautete schließlich nach 90 spektakulären Minuten mit packendem Fußball der aberwitzige Endstand für den FVLB II.