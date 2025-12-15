Fußball-Kreisliga A West: Wichtige Siege für Kandern und die U23 des FVLB

In einer rasanten Partie behält die U23 des FV Lörrach-Brombach mit 6:5 die Oberhand gegen Bad Bellingen. Kandern reicht eine überragende erste Halbzeit im Derby.

„An so ein Spiel kann ich mich nicht erinnern“, sagt Vedat Erdogan, der mit seinen 36 Jahren nun auch schon so einiges erlebt hat. Der Trainer des FV Lörrach-Brombach II gastierte mit seiner Mannschaft am Samstagnachmittag im Nachholspiel beim FC Bad Bellingen II. 6:5 lautete schließlich nach 90 spektakulären Minuten mit packendem Fußball der aberwitzige Endstand für den FVLB II.

Erdogan hatte daran entscheidenden Anteil, erzielte er doch insgesamt drei Treffer. Darunter war auch das Siegtor in der zweiten Minute der Nachspielzeit. „Natürlich war der Jubel da dann groß, aber wir hätten es eigentlich gar nicht mehr soweit kommen lassen dürfen“, so Erdogan. Die Grütt-Kicker hatten bereits nach einer halben Stunde 4:1 und nach 60 Minuten 5:2 in Führung gelegen.

Bad Bellingen holt einen 2:5-Rückstand auf

„Nach dem 5:2 müssen wir das Ding runterspielen. Das wissen die Jungs auch. Jetzt ging es gerade noch einmal gut.“ Nach Erdogans Treffer zum 5:2 kamen die Bad Bellinger binnen einer Minute zurück ins Spiel. Aurel-Florin Schuster und Karim Billich machten in kürzester Zeit aus einem 2:5 ein 4:5. Und es kam noch besser für die Schützlinge von Trainer Gabriel Iordan. Vier Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit schnürte Goalgetter Istvan Nagy seinen Doppelpack zum 5:5.

Das letzte Wort an diesem verrückten Nachmittag hatte dann aber Erdogan, der nach einer feinen Einzelleistung von Ben Feiertag praktisch nur noch ins leere Tor einschieben musste. Im Tor der Lörrach-Brombacher war erneut Erdogans Trainerkollege Jan-Niklas Levante.

An den fünf Gegentoren war der 34-Jährige aber machtlos. „Ansonsten hat er super gehalten“, lobt Erdogan, der hofft, dass zur Rückrunde die aktuell verletzten Torhüter wieder zur Verfügung stehen. Mit 29 Punkten und Tabellenplatz fünf geht es für den FVLB II jetzt in die lange Winterpause.

Ein erfolgreicher Jahresabschluss gelang dem FC Kandern. Im Heimspiel gegen die SG Malsburg/Marzell-Wollbach behielt das Team von Spielertrainer Tim Großklaus in einer abwechslungsreichen Begegnung mit 4:1 die Oberhand. Die Kanderner, die sportlich in der Hinrunde weit unter ihren Möglichkeiten blieben, haben jetzt immerhin den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze ausbauen können. 15 Zähler nach 14 Spielen stellen in der Au aber niemanden zufrieden, hatte der FCK in der Vorsaison doch ganz oben mitgespielt.

Fünf Tore im ersten Durchgang

Alle fünf Treffer fielen schon in Halbzeit eins. Großklaus machte nach drei Minuten den Anfang. Die Gäste kamen anschließend durch Philipp Brombacher zum Ausgleich. Für Kandern trafen in der Folge noch Robin Völkel, Marlon Denz und Maximilian Vollmer. „Das letzte Tor war ein toller Konter. Maxi Vollmer hat nicht nur in dieser Aktion, sondern in der gesamten ersten Halbzeit seinen Gegenspieler schwindelig gespielt“, sagt Großklaus.

Am Dienstagabend hatten sich in einem weiteren Nachholspiel schon der TuS Lörrach-Stetten II und der TuS Maulburg duelliert. 5:0 bezwang die Bezirksliga-Reserve das Schlusslicht.