Fußball-Kreisliga A West: TuS Efringen-Kirchen will stärkere Einheit werden

Der TuS Efringen-Kirchen hat in der Kreisliga A-West den zweiten Saisonsieg eingefahren.
Im Duell mit dem SV Eichsel, der nach dem krassen Umbruch noch immer auf die ersten Punkte in der neuen Saison wartet, setzten sich die Rebländer mit 4:2 durch. In der Schlussphase wurde es sogar noch einmal spannend. Dabei hatte der TuS zwischenzeitlich schon mit 4:0 in Führung gelegen. Sportchef Stefan Hilpüsch spricht über das Spiel und blickt voraus. Am kommenden Wochenende hat Efringen-Kirchen spielfrei. Der Gastauftritt beim FC Steinen-Höllstein findet stattdessen unter der Woche am 1. Oktober statt.