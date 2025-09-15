Fußball-Kreisliga A West: Trio in der Kreisliga A in guter Frühform

Der TuS Kleines Wiesental, der FV Lörrach-Brombach II und der SV Karsau präsentierten sich in der Kreisliga A-West früh in guter Form. Unter die Räder kam der FC Steinen-Höllstein.

Beim FV Lörrach-Brombach II blickt man derzeit in viele zufriedene Gesichter. Kein Wunder: Der Saisonstart kann sich mit zwei Siegen aus zwei Spielen auch sehen lassen. Der Start für das neue Trainerduo Vedat Erdogan und Jan-Niklas Levante ist geglückt. Am Samstag bezwang die Landesliga-Reserve im heimischen Grütt den hoch gehandelten FC Kandern um Spielertrainer Tim Großklaus klar und deutlich mit 4:1. „Wir waren wirklich sehr einverstanden mit der Leistung“, betont Erdogan, der sich in der Schlussphase beim Stand von 2:1 selbst einwechselte.

Wenig später machten Lukas Roth und Tom Steinbach per Lupfer mit einem Doppelschlag binnen einer Minute den Deckel drauf. Kurz zuvor hatte Kanderns Bennet Dietel von Schiedsrichter Stephan Kiefer die Gelb-Rote Karte gezeigt bekommen. „Wir haben die Kanderner durch einen Fehler selbst wieder ins Spiel gebracht, die Partie aber anschließend schnell wieder unter Kontrolle bekommen“, sagt Erdogan. Steinbach hatte den FVLB II kurz vor dem Pausentee mit 1:0 in Führung gebracht. Nach etwas mehr als einer Stunde nutzten die Gäste dann den Lörrach-Brombacher Patzer im Spielaufbau in Person von Großklaus eiskalt aus. Der Ex-Profi kann es auch noch im Alter von 38 Jahren.

Lörrach verliert nur ganz kurz den Faden

Drei Minuten nach dem Ausgleichstreffer schlugen die Gastgeber zurück, Kürsat Erdogan traf zum 2:1 und brachte Lörrach-Brombach zurück auf die Siegerstraße. Roth und Steinbach machten schließlich später alles klar. Apropos Steinbach: Vier Tore hat er nach nur zwei Spielen schon auf seinem persönlichen Konto. „Er steht oft richtig und weiß, was einen Stürmer ausmacht. Er braucht aber weiter Spielpraxis. Dann wird er sicherlich noch mehr Tore für uns schießen.“

Richtig stark präsentiert sich auch weiterhin der TuS Kleines Wiesental. Der 3:1-Erfolg im Heimspiel über den FC Wallbach war schon der dritte Sieg im dritten Spiel. Der Aufsteiger ist damit vorerst alleiniger Spitzenreiter. Mann des Spiels im Duell mit den Wallbachern war Michael Kuttler. Der Rückkehrer traf gleich dreimal. Sein erstes Tor erzielte der Angreifer in der 67. Minute. Eine Viertelstunde später erhöhte der 25-Jährige auf 2:0. Die Wallbacher gaben sich aber noch nicht geschlagen. Felix Schwarzwälder verkürzte kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit auf 1:2.

Der Mittelfeldspieler hat auch eine Vergangenheit beim FVLB. In der Nachspielzeit sorgte dann aber erneut Kuttler für den Endstand. Für die Kleinwiesentäler geht es am kommenden Wochenende mit dem nächsten Heimspiel gegen den SV Karsau weiter. Es wartet also ein Topspiel auf die Zuschauer. Wer hätte das gedacht? Die Karsauer sind Zweiter, haben auch schon sieben Zähler auf der Habenseite. Das Team von Cheftrainer Cliff Kiefer überrollte am Sonntagnachmittag vor heimischem Anhang den FC Steinen-Höllstein mit 6:0.

Karsau und Binzen II feiern Kantersiege

Die Gäste enttäuschten auf ganzer Strecke, Karsau konnte schalten und walten, wie es wollte. Schon zur Halbzeit war die Messe gelesen. Es stand 4:0 auf der Anzeigetafel. Pascal Zumkeller, Dominik Zumkeller, Dominik Wohner und Christian Keller waren die Garanten für den zweiten Saisonsieg der Dinkelberger. Auf Steinener Seite sah zu allem Übel auch noch Lukas Schindowski die Rote Karte. Die Schützlinge von Burak Asik bekommen es am kommenden Wochenende mit dem SV Schopfheim zu tun, der spielfrei hatte.

Im Duell zweier Aufsteiger behielt die Reserve des TuS Binzen bei der SG Malsburg-Marzell/Wollbach mit 5:1 die Oberhand. Die Spielgemeinschaft lud die Gäste allen voran in Halbzeit eins immer wieder selbst ein. 3:0 stand es nach 45 Minuten für Binzen II. Spätestens nach 50 Minuten war die Begegnung entschieden, Binzen erhöhte nach dem Seitenwechsel durch Treffer von Felix Busse und Benjamin Kriechbaum schnell auf 5:0.

Immerhin durfte Malsburg-Marzell doch noch einmal jubeln. Nach einer Hereingabe von Jan Baumann traf Jan Kroll zum 1:5.