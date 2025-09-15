Fußball-Kreisliga A West: Trio in der Kreisliga A in guter Frühform

Der TuS Kleines Wiesental, der FV Lörrach-Brombach II und der SV Karsau präsentierten sich in der Kreisliga A-West früh in guter Form. Unter die Räder kam der FC Steinen-Höllstein.
Beim FV Lörrach-Brombach II blickt man derzeit in viele zufriedene Gesichter. Kein Wunder: Der Saisonstart kann sich mit zwei Siegen aus zwei Spielen auch sehen lassen. Der Start für das neue Trainerduo Vedat Erdogan und Jan-Niklas Levante ist geglückt. Am Samstag bezwang die Landesliga-Reserve im heimischen Grütt den hoch gehandelten FC Kandern um Spielertrainer Tim Großklaus klar und deutlich mit 4:1. „Wir waren wirklich sehr einverstanden mit der Leistung“, betont Erdogan, der sich in der Schlussphase beim Stand von 2:1 selbst einwechselte.