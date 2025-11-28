Fußball-Kreisliga A West: SV Schopfheim steht ein wenig unter Druck

Einen, auch mit Hinblick auf das Aufstiegsrennen, interessanten Vergleich liefern sich an diesem Wochenende Lörrach-Brombach II und die Schopfheimer, die sich selbst Druck machen.

Drei der vergangenen fünf Spiele hat der SV Schopfheim zuletzt verloren. Der Motor des SVS stottert ein wenig. Vor Wochenfrist gab es dann aber immerhin standesgemäß ein 5:1 zuhause gegen die SG Malsburg/Marzell-Wollbach. Sechs Punkte beträgt der Rückstand der Cam-Elf als Tabellendritter derzeit auf Spitzenreiter TuS Kleines Wiesental, die als Aufsteiger hervorragend performen. Trainer Fatih Cam ist sehr ambitioniert.

Fatih Cam weiß um die Wichtigkeit des Duells Er würde gerne so schnell wie möglich wieder den Platz an der Sonne einnehmen. Der 42-Jährige weiß nun genau um die Bedeutung des Auswärtsspiels am Samstagabend (18 Uhr) im Grütt beim FV Lörrach-Brombach II. „Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns. Das wollen wir auf jeden Fall gewinnen gegen einen direkten Kontrahenten. Wir wollen ein bisschen Druck aufbauen und den Abstand jetzt auch nicht zu groß werden lassen.“

Fatih Cam will auf den Platz an der Sonne. Foto: Hannes Brenneisen

Dass die Formkurve in den vergangenen Wochen am Oberfeld nach unten ging, hat auch damit zu tun, dass Cam mit Angreifer Jan Galonska ein ganz wichtiger Spieler fehlt. Der 19-Jährige hat sich beim Spiel in Hausen Mitte Oktober das Schlüsselbein gebrochen. „Das ist das ganz große Problem bei uns. Das haben wir nie richtig kompensieren können“, gibt Cam zu. In sieben Spielen bis zu seinem Ausscheiden hatte Galonska sieben Treffer erzielt. „Wir haben dann etwas anderes versucht, aber das hat nicht so gut funktioniert“, so der Cheftrainer, der sich zur Rückrunde wohl über den einen oder anderen Neuzugang freuen darf. „Es ist etwas geplant, wir sind an Spielern dran. Aber wir haben noch keine definitive Zusage.“

Nach zwei Niederlagen in Folge hat der TuS Efringen-Kirchen ein wenig nach oben abreißen lassen müssen. Die Rebländer sind derzeit Sechster mit 21 Punkten. Primus Wiesental hat zum Vergleich 34 Zähler auf dem Konto. Apropos: Gegen die Kleinwiesentäler duellierte sich Efringen-Kirchen am vergangenen Wochenende. Zwischenzeitlich hatte man sogar kurz mit 2:1 in Führung gelegen, um letztlich aber doch mit 2:3 den Kürzeren zu ziehen. „Viel fehlt uns nicht mehr zur Spitze. In unseren Offensivaktionen spielen wir es bereits deutlich klarer als noch zu Beginn der Saison. Die Jungs müssen dranbleiben. Der Unterschied zur Spitzenmannschaft sind aktuell die individuellen Fehler. Ich bin überzeugt, dass wir in der Rückrunde auf einem anderen Niveau spielen werden“, lässt Sportchef und Klub-Ikone Stefan Hilpüsch vor dem Gastspiel am Sonntag, 15 Uhr, in Malsburg wissen.

Efringen-Kirchen will oben angreifen

Dementsprechend zuversichtlich blickt der 34-Jährige auch in die Zukunft: „Ich hoffe, dass wir in der Rückrunde noch einmal oben angreifen können. Ich glaube, ein Platz unter den ersten Drei ist möglich.“ Kurz vor der Winterpause hält man natürlich auch beim TuS Ausschau auf neue Spieler. „Wir hoffen darauf, dass wir etwas präsentieren können. Spruchreif ist aber noch nichts.“ Hilpüsch selbst beweist unterdessen nach wie vor Woche für Woche, dass er es immer noch kann.

Mit der „Zweiten“ führt er klar die Tabelle der Kreisliga B, Staffel 1 an. Sollte die erste Mannschaft nicht in die Bezirksliga aufsteigen, wovon aktuell nicht auszugehen ist, können Hilpüsch und Co. aber gar nicht aufsteigen. Doch das wolle man im „Hölzele“ offenbar auch gar nicht.

Tolga Polat und der FSV Rheinfelden II treffen auf den SV Eichsel. Foto: Hannes Brenneisen

Zum Derby kommt es am Sonntagnachmittag (16 Uhr) zwischen dem FSV Rheinfelden II und dem SV Eichsel. In den vergangenen Jahren war in dieser Paarung nicht immer ein Favorit zu erkennen. In diesem Jahr ist das anders, wobei Derbies grundsätzlich ja immer ihre eigenen Gesetze schreiben. Und dennoch: Satte 22 Punkte trennen die beiden Klubs aus der Löwenstadt. Alles andere als ein Heimsieg der Polat-Elf wäre schon eine größere Überraschung.

Die weiteren Paarungen: FC Wallbach - FC Hausen (Sa.; 15 Uhr); TuS Maulburg - SV Karsau (Sa.; 15.30 Uhr); TuS Lörrach-Stetten II - FC Steinen-Höllstein (Sa.; 18 Uhr); TuS Binzen II - FC Kandern (So.; 12 Uhr); TuS Kleines Wiesental - FC Bad Bellingen II (So.; 15 Uhr).