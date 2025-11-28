Fußball-Kreisliga A West: SV Schopfheim steht ein wenig unter Druck

Einen, auch mit Hinblick auf das Aufstiegsrennen, interessanten Vergleich liefern sich an diesem Wochenende Lörrach-Brombach II und die Schopfheimer, die sich selbst Druck machen.
Drei der vergangenen fünf Spiele hat der SV Schopfheim zuletzt verloren. Der Motor des SVS stottert ein wenig. Vor Wochenfrist gab es dann aber immerhin standesgemäß ein 5:1 zuhause gegen die SG Malsburg/Marzell-Wollbach. Sechs Punkte beträgt der Rückstand der Cam-Elf als Tabellendritter derzeit auf Spitzenreiter TuS Kleines Wiesental, die als Aufsteiger hervorragend performen. Trainer Fatih Cam ist sehr ambitioniert.