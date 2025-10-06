Fußball-Kreisliga A West: SV Eichsel in Hausen ohne Stich

In der Kreisliga A-West hat es beim TuS Maulburg einen Trainerwechsel gegeben. In Kandern freut man sich derweil über den ersten Sieg. Vedat Erdogan liefert beim Startelf-Debüt.

Theo Schoepf ist beim TuS Maulburg schon wieder Geschichte. Der A-Kreisligist hat sich von seinem Trainer getrennt, der erst seit Juli im Amt war. Unter Schoepf waren die Maulburger noch sieglos. Ein Remis und drei Niederlagen standen auf dem Konto. Schoepf hat im Sommer allerdings auch eine schwierige Aufgabe übernommen.

TuS Maulburg im großen Umbruch Nach den Abgängen um das Trainerduo Vedat Erdogan und Jan-Niklas Levante musste beim TuS ein großer Umbruch bewältigt werden. Der Maulburger Kader ist aktuell bei weitem nicht mehr so stark besetzt wie noch im Vorjahr, als man die Saison auf Tabellenplatz acht mit 44 Punkten beendet hatte. Sportchef Hanspeter Elsasser und Daniel Damminger haben nun erst einmal interimsmäßig das Zepter an der Seitenlinie in der Hand. Das Duo hatte auch schon am vergangenen Wochenende das Kommando inne. Beim FC Kandern gingen die Maulburger mit 0:6 baden.

Tim Großklaus erzielt die 1:0-Führung des FCK. Foto: Hannes Brenneisen

Deutlich mehr zu lachen hatten am Wochenende die Kanderner. Für die Mannschaft von Spielertrainer Tim Großklaus war das der erste Saisonsieg. „Schön, dass es auch noch sechs verschiedene Torschützen waren. Die Maulburger sind natürlich auch nicht mehr so gut wie in der vergangenen Saison aufgestellt“, lässt Großklaus wissen. Großklaus selbst eröffnete den Torreigen mit seinem Treffer nach einer Viertelstunde. Auch Marlon Denz, Maximilian Vollmer, Lucas Bieler, Tom Boch und Tim Weber trugen sich am Sonntagnachmittag in die Torschützenliste ein. „Wir hätten sicherlich auch noch mehr Tore schießen können, wenn wir alle Chancen genutzt hätten“, sagt Großklaus.

Rheinfelden schlägt spät zu

Im Duell der beiden Zweitvertretungen zwischen dem TuS Binzen II und dem FSV Rheinfelden II hatte alles schon nach einem torlosen Remis ausgesehen. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit traf tatsächlich noch Muhammad-Hamdan Al Shaer zum goldenen 1:0 für die Rheinfelder.

In der Startformation der Rheinfelder Reserve stand übrigens kein Geringerer als Serkan Korkmaz. Der 29-Jährige lenkt sonst normalerweise das Spiel der „Ersten“ in der Landesliga. Trainer Tolga Polat dürfte sein Einsatz erfreut haben. Apropos Polat: Der 42-Jährige stand tags zuvor für den SV BW Murg in der Bezirksliga Hochrhein von Anfang an als Spieler auf dem Platz. Gegen den SV Herten mussten sich die Murger beim 1:6 aber erneut deutlich geschlagen geben. Murg ist mit null Punkten Letzter.

Serkan Korkmaz (am Ball) lenkt das Spiel des FSV Rheinfelden II. Foto: Hannes Brenneisen

Ähnlich wie Polat machte es auch Alexander Gött, Co-Trainer des Landesligisten TuS Binzen. Gött kam am Sonntag bereits zum zweiten Mal in dieser Saison als Spieler für den SV Eichsel, bei dem er jahrelang gespielt hatte, zum Einsatz. Mit den Dinkelbergern verlor der 30-Jährige beim FC Hausen mit 2:5. Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Gött mit einem direkt verwandelten Freistoß für das zwischenzeitliche 2:2 gesorgt. Immerhin haben die Eichsler das Spiel gegen den FC Bad Bellingen II nachträglich am grünen Tisch mit 3:0 gewonnen. Die Markgräfler hatten in dieser Partie einen Spieler eingesetzt, der nicht spielberechtigt gewesen war. Ursprünglich war die Begegnung 1:5 aus Sicht des SVE ausgegangen.

Vedat Erdogan stand zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn an auf dem Platz. Und der Trainer lieferte gleich. Beim 2:0-Auswärtssieg seines FV Lörrach-Brombach II in Tegernau bei Aufsteiger TuS Kleines Wiesental markierte der 35-Jährige, der als Sechser agierte, das verdiente 1:0 kurz vor der Pause. „Duarte da Silva hat gefehlt und ich habe seine Position eingenommen. Da wir viele junge Spieler haben, braucht es auch Erfahrung auf dem Platz, damit die Mischung passt“, erklärt Erdogan.