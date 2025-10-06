Fußball-Kreisliga A West: SV Eichsel in Hausen ohne Stich

In der Kreisliga A-West hat es beim TuS Maulburg einen Trainerwechsel gegeben. In Kandern freut man sich derweil über den ersten Sieg. Vedat Erdogan liefert beim Startelf-Debüt.
Theo Schoepf ist beim TuS Maulburg schon wieder Geschichte. Der A-Kreisligist hat sich von seinem Trainer getrennt, der erst seit Juli im Amt war. Unter Schoepf waren die Maulburger noch sieglos. Ein Remis und drei Niederlagen standen auf dem Konto. Schoepf hat im Sommer allerdings auch eine schwierige Aufgabe übernommen.