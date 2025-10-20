Fußball-Kreisliga A West: Steinen-Höllstein jubelt in der Au

Einen von zwei Auswärtssiegen an diesem Spieltag feierte der FC Steinen-Höllstein. Das Team von Trainer Burak Asik gewann beim FC Kandern mit 3:0 und scheint langsam, aber sicher in Schwung zu kommen. Steinen hat sich inzwischen auf Tabellenplatz zehn vorgearbeitet. Das Duell in der Au bot insbesondere in Halbzeit eins doch einiges für den neutralen Zuschauer. Es ging ziemlich intensiv hin und her. Bereits nach vier Minuten hätte es gut und gerne 1:0 für Kandern stehen können.

Norman Berger hält seinen Kasten sauber. Foto: Hannes Brenneisen Steinens Keeper Norman Berger parierte aber zunächst gegen den wuchtigen Schuss von Maximilian Vollmer glänzend. Auch beim Nachschuss von Tim Großklaus war der 31-Jährige zur Stelle. Das Tor fiel mitten in der ersten Hälfte jedoch auf der anderen Seite. Anes Mujakic blieb nach einer Flanke vor Torhüter Björn Karle eiskalt und brachte die Seinen in Führung. Damit ging es auch in die Kabinen. Kurz nach dem Seitenwechsel schlug Steinen doppelt binnen drei Minuten zu. Erst war es Lukas Schindowski, der einen langen Ball gekonnt mitnahm, Karle umlief und den Ball schließlich zum 2:0 ins Tor beförderte. Kurz darauf bejubelte dann Bünyamin Sahin den dritten Torerfolg der Gäste. Großklaus hatte auf der Gegenseite den Anschluss auf dem Fuß, doch erneut fand er seinen Meister in Berger, der an diesem Sonntagnachmittag ein außergewöhnlich gutes Spiel zeigte.

Burak Asik zeigt sich mit der Leistung zufrieden

„Es war echt gut. Wir haben eine super Leistung gezeigt. Auch kämpferisch war das überragend. Der eine oder andere Zuschauer aus Kandern kam nach dem Spiel sogar persönlich auf mich zu und hat mir das auch noch einmal gesagt“, freut sich Asik über den dritten Saisonsieg. „Ich denke, der Unterschied hat dieses Mal wirklich der kämpferische Einsatz gemacht. Kandern hatte auch ein paar gute Chancen. Das sollte man nicht unterschlagen.“ Asik: „Es läuft so langsam. Wir finden uns immer besser zusammen. Jeder muss mitziehen. Nur dann funktioniert es.“ Steinen empfängt am kommenden Wochenende den TuS Binzen II.

Der Aufsteiger um Coach Daniel Schulz findet sich in der neuen Klasse immer besser zurecht. Nach dem beeindruckenden 13:0 in Maulburg vor Wochenfrist behielt die Binzener Landesliga-Reserve auch im wichtigen Heimspiel gegen den SV Eichsel mit 3:2 die Oberhand. Den besseren Start erwischten allerdings die Gäste. Tolga Odabas erzielte überlegt die frühe Führung nach zwei Minuten für die Dinkelberger.

Auf Seiten der Binzener ist zurzeit allen voran Benjamin Kriechbaum in richtig guter Verfassung. Der Angreifer traf auch gegen Eichsel zweimal. Er steht schon bei sieben Saisontoren. Den Siegtreffer erzielte aber einer seiner Mitspieler. Die Rede ist von Patrik Maier, der das Leder sehenswert in die Maschen netzte. Großer Jubel bei der TuS-Reserve! Binzen II liegt jetzt schließlich auf Rang fünf. Eichsel dagegen wartet weiter auf den ersten „richtigen“ Sieg. Die einzigen drei Zähler, die der SVE auf dem Konto hat, resultierten am „grünen Tisch“.

Erster Punkt für den Aufsteiger

Den ersten Punkt erkämpfte sich am Wochenende zumindest die SG Malsburg-Marzell/Wollbach im Heimspiel gegen Mitaufsteiger TuS Lörrach-Stetten II. Finn-Christian Wetzel egalisierte Stettens Führung durch Berdan Göz in der Schlussviertelstunde. Die Spielgemeinschaft gab die „Rote Laterne“ nun weiter an den TuS Maulburg, der zwar auch einen Punkt hat, jedoch die deutlich schlechtere Tordifferenz aufzuweisen hat. Die Maulburger hatten letztlich auch am Samstag beim 1:5 in Wallbach keine Chance, wenngleich Dennis Wojtynek den TuS bereits nach zwei Minuten in Front gebracht hatte.

Den nächsten „Dreier“ fuhr der SV Schopfheim ein. Beim FC Hausen sprang ein 3:0 heraus. Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Jan Galonska. Der 19-Jährige musste schon nach einer knappen halben Stunde vom Feld. Laut Trainer Fatih Cam fiel Galonska bei einem „Allerweltsfoul“ blöd auf die Schulter und erlitt dabei einen Schlüsselbeinbruch. Er müsse operiert werden, so Cam.