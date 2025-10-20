Fußball-Kreisliga A West: Steinen-Höllstein jubelt in der Au

Der FC Steinen-Höllstein gewinnt auch beim FC Kandern. Den ersten Punkt sammelt Aufsteiger Malsburg-Marzell/Wollbach ein. Schopfheim muss lange auf Galonska verzichten.
Einen von zwei Auswärtssiegen an diesem Spieltag feierte der FC Steinen-Höllstein. Das Team von Trainer Burak Asik gewann beim FC Kandern mit 3:0 und scheint langsam, aber sicher in Schwung zu kommen. Steinen hat sich inzwischen auf Tabellenplatz zehn vorgearbeitet. Das Duell in der Au bot insbesondere in Halbzeit eins doch einiges für den neutralen Zuschauer. Es ging ziemlich intensiv hin und her. Bereits nach vier Minuten hätte es gut und gerne 1:0 für Kandern stehen können.