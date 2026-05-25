Fußball-Kreisliga A-West: Mittas zum FVLB II

1 Elias Mittas (links) wird von Trainer Jan-Miklas Levante begrüßt. Foto: zVg/FVLB Elias Mittas wechselt als Torwart vom FC Steinen-Höllstein zur U23 des FV Lörrach-Brombach.







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Elias Mittas wechselt als Torwart vom FC Steinen-Höllstein zur U23 des FV Lörrach-Brombach. Die von Vedat Erdogan und Jan-Niklas Levante trainierte U23 des FVLB hat eine ordentliche Saison gespielt und die beiden Trainer werden auch in der kommenden Spielzeit das Perspektivteam coachen. Neben einigen Spielern aus dem eigenen Nachwuchsbereich, wird auch Elias Mittas vom FC Steinen-Höllstein als Torwart den Kader der U23 verstärken. Der 19-jährige hat beim FC Steinen-Höllstein sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen und möchte sich jetzt in einem neuen Umfeld und im Aktivbereich weiter entwickeln. Elias Mittas wird neben Paul Fürst, Lenny Eckert und Maxim Weiss in den Torwartkader von Elvis Gojak integriert, der die Goalkeeping Academy des FVLB leitet. Im Gegenzug zu der Verpflichtung von Elias Mittas wechselt Pascal Kiefer als Torhüter vom FVLB zum FC Steinen-Höllstein. „Dies haben beide Vereine problemlos miteinander vereinbart“, so Antonio Ratto als Sportlicher Leiter des FVLB.