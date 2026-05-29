Fatih Cam wird nach dieser Saison völlig überraschend sein Amt als Cheftrainer beim SV Schopfheim niederlegen. Der 43-Jährige hatte erst jüngst seinen Vertrag verlängert.
Diese Nachricht kommt drei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison wie aus heiterem Himmel! Die Schopfheimer spielen die erfolgreichste Spielzeit seit vielen Jahren, haben erst am vergangenen Wochenende das Spitzenspiel gegen den TuS Kleines Wiesental für sich entschieden und noch alle Möglichkeiten, in die Bezirksliga Hochrhein aufzusteigen.