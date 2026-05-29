Diese Nachricht kommt drei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison wie aus heiterem Himmel! Die Schopfheimer spielen die erfolgreichste Spielzeit seit vielen Jahren, haben erst am vergangenen Wochenende das Spitzenspiel gegen den TuS Kleines Wiesental für sich entschieden und noch alle Möglichkeiten, in die Bezirksliga Hochrhein aufzusteigen.

Zu verdanken ist dieser Erfolg vor allem Fatih Cam, der den schlafenden Riesen mit Beginn seiner Amtsübernahme im Sommer wiedererweckt hat. Zahlreiche Ausnahmespieler wie etwa Serkan Korkmaz, Yavuzhan Orhan oder auch Sergio Cammarano lotste Cam, der den SVS wie kaum ein anderer im Herzen trägt, nach Schopfheim. Weitere hochkarätige Neuzugänge sollten ursprünglich zur kommenden Runde den Weg zum aktuellen Tabellenzweiten finden. Die Zukunft versprach einiges, doch nun ist vieles ungewiss. Klar ist nur, dass Cam nach nur einem Jahr an der Seitenlinie wieder seinen Hut nehmen wird.

Junge Spieler sollen sich über Cam beschwert haben

„Ich spüre trotz dieser so erfolgreichen Saison leider nicht die volle Rückendeckung der Vorstandschaft“, begründet Cam seinen Entschluss exklusiv gegenüber der Oberbadischen. Einige junge Spieler aus dem Kader sollen offenbar mit der Art und Weise Cams nicht zufrieden sein. „Meine Tür steht immer offen. Aber wenn ich das Problem bin, dann höre ich auf. Ich habe hohe Ansprüche an mich selbst. Das erwarte ich auch von den Jungs“, sagt Cam, der trotz der turbulenten Tage den Fokus nun auf die kommenden Wochen legen möchte: „Wir sind noch nicht am Ende. Wir wollen aufsteigen und die Saison krönen.“

Vier Punkte liegt der SVS aktuell hinter Primus Kleines Wiesental. Man darf gespannt sein, wie sich die Cam-Elf nach dieser Hammer-Nachricht auf dem Platz präsentieren wird. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert Schopfheim bei der SG Malsburg/Marzell-Wollbach.

Wie das Cam-Ende wohl beim Spitzenreiter ankommen wird? Fakt ist, dass der TuS gerade erst die zweite Saisonniederlage kassierte, nach wie vor aber alles in der eigenen Hand hat. Rein theoretisch könnte die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga auch an diesem Wochenende fix gemacht werden. Dafür müssen die Wiesentäler aber erst einmal ihr Heimspiel am Samstagabend, 18 Uhr, gegen den TuS Efringen-Kirchen gewinnen. Definitiv keine einfache Aufgabe.

Die Rebländer können befreit aufspielen. Trainer Daniel Slabi hatte zudem zuletzt angekündigt, den Titelgewinn des Teams von Trainer Bechtel weiter hinauszögern zu wollen. Doch sollte das Kleine Wiesental als Aufsteiger am Ende tatsächlich der Durchmarsch gelingen, wäre diese Leistung wohl nicht hoch genug zu bewerten. „Sie verdienen es, aufzusteigen. Wer als Aufsteiger so viele Punkte holt, so intensiv spielt und vor allem im Schnitt nur ein Gegentor bekommt, verdient es“, sagt Slabi vor dem direkten Duell. „Wobei es in der Bezirksliga sicher anspruchsvoll für sie werden würde.“

Efringen-Kirchenfordert den Tabellenführer

In die Bezirksliga würde der TuS Efringen-Kirchen in naher Zukunft auch wieder gerne. „Insgesamt hat die gesamte Mannschaft in den vergangenen Monaten einen Entwicklungsschritt gemacht. Nach dem Abstieg und dem Umbruch, dem Schritt in die ‚Zweite‘ von Hille und dem Ausfall von Simon Diodene, waren wir auch in dieser Saison noch etwas in der Findungsphase“, erklärt Slabi, der das Zepter im „Hölzele“ 2024 übernommen hatte. „Robin Pude hat sich langsam akklimatisiert, Leon Hammer ist torgefährlicher geworden, Lando Suckau ist in der Abwehr mit David Asal eine Konstante, die so gut wie immer liefern. Aber auch ein Max Wechlin bringt nach einem Seuchenjahr wieder Input.“

Als Vierter war der TuS im ersten Jahr nach dem Abstieg ins Ziel gekommen. Auch jetzt sieht es danach aus, als würde am Ende der vierte Rang zu Buche stehen.

In den sauren Abstiegsapfel müssen in dieser Runde derweil maximal drei Mannschaften beißen. Mit dem TuS Maulburg steht seit der Winterpause schon ein Team als sicherer Absteiger fest. Nach Lage der Dinge wird auch der SV Eichsel in der kommenden Saison in der Kreisliga B zu finden sein. Retten können sich an diesem Spieltag unter anderem Kandern und Steinen-Höllstein.

Die weiteren Paarungen: FC Wallbach - FC Bad Bellingen II (Sa.; 16 Uhr); FV Lörrach-Brombach II - FC Steinen-Höllstein (Sa.; 18 Uhr); TuS Binzen II - FC Hausen (So.; 12 Uhr); FC Kandern - SV Karsau (So.; 15 Uhr). Spielfrei: FSV Rheinfelden II.