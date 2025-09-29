Fußball-Kreisliga A West: FVLB II verschenkt zwei Punkte

Für Schopfheim und Lörrach-Brombach II war an diesem Wochenende deutlich mehr möglich. Immerhin einen Punkt ergatterte der noch immer sieglose FC Kandern.
Lediglich fünf Partien sind an diesem fünften Spieltag in der Kreisliga A-West bislang ausgetragen worden. Am Dienstagabend findet noch das Duell zwischen der SG Malsburg-Marzell/Wollbach und dem TuS Kleines Wiesental sowie zeitgleich um 19.30 Uhr die Begegnung TuS Maulburg gegen FC Hausen statt. Tags darauf (20 Uhr) empfängt zudem der FC Steinen-Höllstein im Traditionsduell den TuS Efringen-Kirchen.