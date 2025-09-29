Fußball-Kreisliga A West: FVLB II verschenkt zwei Punkte

Lediglich fünf Partien sind an diesem fünften Spieltag in der Kreisliga A-West bislang ausgetragen worden. Am Dienstagabend findet noch das Duell zwischen der SG Malsburg-Marzell/Wollbach und dem TuS Kleines Wiesental sowie zeitgleich um 19.30 Uhr die Begegnung TuS Maulburg gegen FC Hausen statt. Tags darauf (20 Uhr) empfängt zudem der FC Steinen-Höllstein im Traditionsduell den TuS Efringen-Kirchen.

Einen Heimsieg hat es in den fünf Partien noch nicht gegeben. Die ersten Punkte musste dagegen Spitzenreiter SV Schopfheim beim SV Karsau abgeben. Am Ende stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Die Gäste erwischten einen guten Start, übernahmen gleich das Kommando auf dem schwer zu bespielenden Geläuf in Karsau. Schon nach wenigen Minuten hätten die Schopfheimer mit 1:0 in Führung gehen müssen. Die Mannschaft von Trainer Fatih Cam blieb in der Folge am Drücker und belohnte sich nach 19 Minuten auch mit dem Führungstor per Strafstoß durch Yusuf Cam.

SV Schopfheim hadert mit dem Unentschieden

Der SVS war den Karsauern spielerisch überlegen. Die Gastgeber hielten mit ihrem physischen Stil und langen Bällen dagegen. Wirklich gefährlich wurde es vor dem Tor von Gäste-Keeper Steven Schulz aber zunächst nicht. Kurz vor dem Pausentee hatte Lukas Ratz die dicke Möglichkeit auf 2:0 zu stellen. Sein Abschluss landete aber nicht im, sondern über dem Tor. Es blieb weiter beim 1:0. „Da hat uns in gewissen Situationen der Killerinstinkt gefehlt. Wenn wir das 2:0 machen, gewinnen wir dieses Spiel“, hadert Fatih Cam. Und so kam es dann, wie es kommen musste.

Durch ein unglückliches Eigentor von Ledjano Kacaj nach einer Standardsituation fiel zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit das 1:1. „Mit dem Ergebnis bin ich überhaupt nicht einverstanden und sehr enttäuscht. Die Einstellung hat gestimmt, aber hier war mehr drin für uns. Das ist schade“, quittiert Cam. Anders war die Stimmung bei den Karsauern, die durch diesen Punktgewinn ihre außerordentlich gute Frühform unter Beweis stellten. Das Team von Coach Cliff Kiefer verweilt erst einmal weiter auf einem starken vierten Tabellenplatz.

Nein, allzu häufig kommt ein 0:0 in der Kreisliga A nun wirklich nicht vor. „Das war so ein Tag, an dem der Ball einfach nicht rein wollte. Wir hatten auf jeden Fall genug Chancen“, ärgerte sich Vedat Erdogan vom Lörrach-Brombacher Trainerteam. Die Gastgeber lieferten eine gute Begegnung ab, knüpften an ihre gute Verfassung aus den vergangenen Spielen (drei Siege in drei Partien) nahtlos an.

Lörrach bringt den Ball nicht im Gehäuse unter

„Wir hatten die Wallbacher über die gesamte Spieldauer unter Kontrolle“, sagt Erdogan. Und das muss etwas heißen, schließlich zählt der FCW in dieser Liga auch eher zum oberen Drittel. Dreimal klärte ein Gästespieler den Ball auf der Linie, außerdem vergab der FVLB II ein ums andere Mal im direkten Duell mit Wallbachs Schlussmann Ramon Winkler. „Wir konnten es von der Seitenlinie aus echt nicht fassen.“ Erdogan hätte auch noch die Gelegenheit gehabt, sich in der Schlussphase vielleicht sogar selbst einzuwechseln. Der 35-Jährige, der zuletzt immer über 20 Tore pro Saison schoss, tat dies allerdings nicht. „Die Jungs machen es aktuell super“, lautete die Begründung des Übungsleiters.

Mehr Treffer als in den ersten drei Spielen zusammen (zwei) erzielte am Sonntagnachmittag der FC Kandern beim 3:3 gegen den FSV Rheinfelden II.

In der Schlussphase war einiges geboten in der Natur Energie Arena. Zunächst hatte Colin Psaras die Löwenstädter zwei Minuten vor Schluss mit 3:2 in Führung gebracht. Das letzte Wort hatte jedoch auf der Gegenseite Bennet Dietel mit dem 3:3 in der 90. Minute. Die Kanderner warten allerdings immer noch auf den ersten „Dreier“.