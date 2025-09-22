Fußball-Kreisliga A West: FC Kandern verpasst den ersten Sieg

Den ersten Punkt der noch jungen Saison holte am Wochenende der FC Kandern. Einen Viererpack feierte Mustafa Sabirsuyu für den FVLB II, ein Duo bleibt makellos an der Spitze.

Es läuft weiterhin rund beim SV Schopfheim. Auch im vierten Saisonspiel haben die Schützlinge von Trainer Fatih Cam dreifach punkten können. Im Duell mit dem FC Steinen-Höllstein vor heimischer Kulisse am Oberfeld behielt Schopfheim nach Rückstand noch mit 3:1 die Oberhand. Der SVS führt damit weiter die Tabelle an - punktgleich übrigens mit Aufsteiger TuS Kleines Wiesental. „Mit der ersten Halbzeit war ich gar nicht zufrieden.

Galonska schnürt einen Doppelpack Die Reaktion der Mannschaft nach der Pause war dann aber top. Wir haben Ruhe bewahrt und auf unsere Chancen gelauert. Insgesamt geht der Sieg auch in Ordnung“, quittiert Cam. Björn Gutjahr hatte die Gäste aus Steinen schon nach zehn Minuten in Führung gebracht. Jan Galonska, der schon nach einer halben Stunde für Timo Haselwander „aus taktischen Gründen“ (Zitat Cam) ins Spiel kam, markierte in der zweiten Hälfte einen Doppelpack. Kurz vor Schluss wurde der 19 Jahre alte Galonska wieder ausgewechselt. Seinen Dienst hatte er schließlich auch äußerst erfolgreich absolviert. Zudem hatte er einen leichten Pferdekuss im Oberschenkel nach einem Zweikampf abbekommen. „Jan ist ein guter Junge. Wenn er noch lernt, richtig gegen den Ball zu arbeiten, kann er eine Rakete werden“, sagt Cam.

Den Endstand setzte Yusuf Cam. Der jüngere Bruder des Trainers sorgte zugleich für den schönsten Treffer des Nachmittags. Cam nahm den Ball mit der Brust an und versenkte das Spielgerät sehenswert. Von der Unterkante der Latte zappelte die Kugel im Netz. Nicht mehr entscheidend war die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Daniel Pietzke gegen Samuel Spada in der 85. Minute.

Nein, mit Ruhm bekleckert hat sich der FC Kandern auch im dritten Spiel nicht: Immerhin fuhr die Mannschaft von Spielertrainer Tim Großklaus, die im Vorjahr Dritter wurde, den ersten Punkt in der neuen Runde ein. Zuhause gegen den TuS Lörrach-Stetten II gab es ein 1:1. „Die Leistung war ok. Wir haben wenig Chancen zugelassen. Aber wir kreieren momentan auch zu wenig Möglichkeiten. Da müssen wir uns wieder verbessern“, betont Großklaus, der nach einer knappen halben Stunde die Führung erzielte.

FC Kandern fehlt die Kreativität in der Offensive

„Wir werden uns der Problematik in den nächsten Einheiten annehmen und da wieder vermehrt den Fokus drauflegen. In der vergangenen Saison haben wir so viele Tore geschossen. Aber aktuell läuft es offensiv eben nicht so.“ 82 Tore machte der FCK in der Saison 2024/25 - 28 davon Großklaus selbst.

Schon kurz vor der Pause kam Endrit Gashi, der seit Winter wieder in Stetten spielt, bei den Gästen in die Partie. Der Angreifer war es auch, der nach 77 Minuten in einem ansonsten schwachen Spiel per Handelfmeter den 1:1-Endstand erzielte. Bereits zuvor war Gashi ein ums andere Mal gefährlich vor Kandern-Keeper Björn Karle aufgetaucht. Sieben Punkte hat die TuS-Reserve nun auf der Habenseite. Mit dieser Bilanz kann der junge Übungsleiter Florian Zeqiraj sicherlich erst einmal leben.

Mächtig in Torlaune zeigte sich am Samstag Mustafa Sabirsuyu. Der 19-Jährige des FV Lörrach-Brombach traf für die Reserve beim Auswärtsspiel gegen den TuS Binzen II gleich viermal. Auch Kürsat Erdogan trug sich noch in die FVLB-Torschützenliste ein. Gentijan Neziri sorgte kurz vor Schluss immerhin noch für den Ehrentreffer des Aufsteigers um Coach Daniel Schulz.

Wieder klar den Kürzeren zog die SG Malsburg/Marzell-Wollbach. Beim FC Wallbach musste sich der Aufsteiger mit 1:6 geschlagen geben. Die Spielgemeinschaf von Trainer Fabian Schmid ist mit einer Tordifferenz von minus 13 punktlos Schlusslicht. Und am kommenden Wochenende empfängt die SG dann auch noch den starken TuS Kleines Wiesental.