Fußball-Kreisliga A West: FC Kandern verpasst den ersten Sieg

Den ersten Punkt der noch jungen Saison holte am Wochenende der FC Kandern. Einen Viererpack feierte Mustafa Sabirsuyu für den FVLB II, ein Duo bleibt makellos an der Spitze.
Es läuft weiterhin rund beim SV Schopfheim. Auch im vierten Saisonspiel haben die Schützlinge von Trainer Fatih Cam dreifach punkten können. Im Duell mit dem FC Steinen-Höllstein vor heimischer Kulisse am Oberfeld behielt Schopfheim nach Rückstand noch mit 3:1 die Oberhand. Der SVS führt damit weiter die Tabelle an - punktgleich übrigens mit Aufsteiger TuS Kleines Wiesental. „Mit der ersten Halbzeit war ich gar nicht zufrieden.