Fußball-Kreisliga A West: FC Kandern kommt nicht aus der Ruhe

Der FC Kandern steht in der Kreisliga A West plötzlich auf einem Abstiegsrang. Ein neuer Co-Trainer ist seit dieser Woche mit an Bord.
Für den Vorjahresdritten aus Kandern läuft die aktuelle Situation bisher wenig zufriedenstellend. Nachdem die Töpferstädter die vergangene Spielzeit auf Rang drei beendeten, hängt die Elf von Tim Großklaus den Erwartungen derzeit hinterher und steht auf dem ersten Abstiegsrang 13. FCK-Sportchef Luca Kern zieht Bilanz und darf zudem einen neuen Co-Trainer in der Au begrüßen.