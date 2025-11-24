Fußball-Kreisliga A West: FC Kandern kommt nicht aus der Ruhe

Der FC Kandern steht in der Kreisliga A West plötzlich auf einem Abstiegsrang. Ein neuer Co-Trainer ist seit dieser Woche mit an Bord.

Für den Vorjahresdritten aus Kandern läuft die aktuelle Situation bisher wenig zufriedenstellend. Nachdem die Töpferstädter die vergangene Spielzeit auf Rang drei beendeten, hängt die Elf von Tim Großklaus den Erwartungen derzeit hinterher und steht auf dem ersten Abstiegsrang 13. FCK-Sportchef Luca Kern zieht Bilanz und darf zudem einen neuen Co-Trainer in der Au begrüßen.

Herr Kern, beim FC Kandern läuft es in der aktuellen Spielzeit noch nicht rund. Wo sehen sie die Gründe für den schwierigen Saisonstart?

Die Mannschaft hat diese Saison in vielen Spielen etwas Glück verloren, das wir in der letzten Saison noch hatten. Dort haben wir viele enge Spiele für uns entschieden. Auch die langen Ausfälle einiger Führungsspieler wie Tim Weber, Francois-Xavier Bohn oder Lucas Bieler sind ein Faktor für die verlorenen Spiele. Wir haben in der Breite einfach nicht die Qualität, um jeden Spieler Eins-zu-Eins zu ersetzen.

Wie lässt sich diese Situation schnellstmöglich umkehren, nachdem man im Vorjahr Dritter wurde?

Das Lazarett lichtet sich ein wenig, sodass wir in den nächsten Wochen auch wieder besser aufstellen können. Die Mannschaft muss die Situation annehmen und sich da rauskämpfen. Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir die Qualität haben, um in dieser Klasse gut mitzuhalten.

Nun hat sich mit Thomas Völkel der Co-Trainer des FC Kandern zurückgezogen. Was ist vorgefallen?

Der Abgang von Thomas Völkel kam letzte Woche etwas plötzlich. Es hat schlussendlich für ihn nicht mehr gepasst, das müssen wir akzeptieren. Ich möchte mich nochmals für sein Engagement und die erfolgreiche Zeit bedanken.

Können Sie uns schon mehr über seinen Nachfolger berichten?

Als Nachfolger haben wir uns für Andreas Hug entschieden. Andy war bereits beim SV Liel-Niedereggenen unter Tim Großklaus als Co-Trainer aktiv. Daher braucht er keine lange Eingewöhnungszeit und kann uns sofort weiterhelfen. Ich bin froh, dass wir den Posten in dieser Phase der Saison schnell wieder besetzen konnten.

Das Gespräch führte Hannes Brenneisen.