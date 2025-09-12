Fußball-Kreisliga A West: Fatih Cams klare Vision mit dem SV Schopfheim

Dass der SV Schopfheim an diesem Wochenende spielfrei hat, erfreut Trainer Fatih Cam ganz und gar nicht. Mit dem Saisonstart kann man im Oberfeld aber doch sehr gut leben.
Der SV Schopfheim ist erfolgreich mit zwei Siegen in die neue Spielzeit gestartet. Auf das 3:1 beim FSV Rheinfelden II folgte vor Wochenfrist ein deutliches 7:0 im Heimspiel gegen den TuS Maulburg. Gerne hätte der Spitzenreiter an diesem Wochenende den nächsten „Dreier“ eingefahren. Das Duell mit dem SV Eichsel wurde allerdings abgesetzt.