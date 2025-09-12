Fußball-Kreisliga A West: Fatih Cams klare Vision mit dem SV Schopfheim

Dass der SV Schopfheim an diesem Wochenende spielfrei hat, erfreut Trainer Fatih Cam ganz und gar nicht. Mit dem Saisonstart kann man im Oberfeld aber doch sehr gut leben.

Der SV Schopfheim ist erfolgreich mit zwei Siegen in die neue Spielzeit gestartet. Auf das 3:1 beim FSV Rheinfelden II folgte vor Wochenfrist ein deutliches 7:0 im Heimspiel gegen den TuS Maulburg. Gerne hätte der Spitzenreiter an diesem Wochenende den nächsten „Dreier“ eingefahren. Das Duell mit dem SV Eichsel wurde allerdings abgesetzt.

Die Dinkelberger, die im Sommer einen großen Umbruch zu verzeichnen hatten, haben mit personellen Problemen zu kämpfen. Mit Spielern aus der „Zweiten“, die erst seit Kurzem im Training ist, konnte der SVE den Kader offenbar nicht auffüllen. Dem Wunsch der Eichsler, die Partie doch im Dezember nachzuholen, stimmte Schopfheim nicht zu. SVS-Coach Fatih Cam hätte gerne in den kommenden Tagen gespielt. Nun sieht es aber ganz danach aus, dass das Spiel mit 3:0 für Schopfheim am „grünen Tisch“ gewertet wird. Der 42-Jährige Cam ist ein Schopfheimer Jung‘ und Inhaber der Trainer-C-Lizenz. Wie er sein Team auf diese Saison einstellt, wusste er schon früh: „Ich kenne die Mannschaft eigentlich seit 18 Monaten. Ich habe mir in dieser Zeit schon einen Plan im Kopf zurechtgelegt und diesen dann verfeinert“, sagt Cam, dessen zwei kleinere Brüder Faruk und Yusuf Teil der ersten Mannschaft sind.

Sieben Wochen Vorbereitung zahlen sich nun aus

„Wir hatten sieben Wochen Vorbereitung. Die Jungs haben super konzentriert gearbeitet und toll mitgezogen. Das ist sicherlich auch ein Grund, wieso es in den ersten Spielen so gut gelaufen ist. Jetzt gilt es dranzubleiben. Die Jungs haben Bock.“ Fast alle Spieler im Kader haben einen Schopfheimer Bezug. „Darauf haben wir großen Wert gelegt.“ Cam, der als Spieler jahrelang der verlängerte Arm des Trainers war, setzt vor allem auf drei Dinge: „Leidenschaft, Disziplin in taktischer Natur und der Zusammenhalt sind mir ganz wichtig.“ Cam: „Wir brauchen die Bereitschaft, für den Nebenmann zu leiden.“ Zudem wolle man stets positiv denken und mutig sein. Die nächste Begegnung wartet für Schopfheim dann am 21. September, wenn das Heimspiel gegen den FC Steinen-Höllstein ansteht.

Die Steinener sind an diesem Wochenende in Karsau gefordert. Die Leistungsfähigkeit der Mannschaft von Trainer Burak Asik ist zu Saisonbeginn noch nicht ganz zu greifen. Am vergangenen Wochenende hatte Steinen Eichsel zwar mit 6:0 bezwungen, doch am Mittwochabend musste man sich im Bezirkspokal dem Liga-Rivalen FC Kandern mit 0:4 geschlagen geben. Übrigens: Auch in die Torschützenliste der Kanderner trug sich dabei ein gewisser Jonas Brombacher ein, Sohn von Schiedsrichter-Obmann Ralf Brombacher. Der 28-jährige Brombacher hatte jahrelang nicht mehr selbst aktiv gespielt, war er doch als Schiedsrichter überregional unterwegs.

Trainingsbeteiligung stimmt Erdogan zuversichtlich

Die Kanderner gastieren am Samstagabend, 18 Uhr, im Grütt beim FV Lörrach-Brombach II. Dort feiern die beiden neuen Trainer Vedat Erdogan und Jan-Niklas Levante ihr Heimdebüt. Das erste Heimspiel vor zwei Wochen gegen den FC Bad Bellingen II war verlegt worden. In der Vorwoche siegte der FVLB II beim FC Hausen mit 2:1. „Aktuell sind wir zufrieden. Für Niklas und mich ist es Neuland, dass wir eine zweite Mannschaft trainieren.

Bemerkbar macht sich das am Wochenende, wenn wir Spieler von der ‚Ersten‘ integrieren müssen. Bis jetzt funktioniert es aber super“, erklärt Erdogan, der um die Schwere der Aufgabe in der Begegnung gegen Kandern weiß: „Das ist ein super Team.“ Große Töne möchte Erdogan zu Saisonbeginn nicht spucken: „Wir wollen erst einmal Punkte sammeln, damit wir schnellstmöglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Danach sehen wir von Spiel zu Spiel weiter.“ Optimistisch stellt den ehemaligen Maulburger, dass durchschnittlich 20 Spieler das Training besuchen. „Alle ziehen sehr gut mit.“

Die weiteren Paarungen: TuS Lörrach-Stetten II - FC Hausen (Sa.; 18 Uhr); SV Karsau - FC Steinen-Höllstein, TuS Kleines Wiesental - FC Wallbach, SG Malsburg/Marzell-Wollbach - TuS Binzen II (alle So.; 15 Uhr); FSV Rheinfelden II – FC Bad Bellingen II (So.; 16 Uhr).