Fußball-Kreisliga A West: Ein famoser Aufsteiger in der Kreisliga A

Die Hinrunde der Kreisliga A-West hatte einige Überraschungen zu bieten. Während ein Aufsteiger an der Spitze steht, läuft es beim FC Steinen-Höllstein und in Kandern gar nicht rund.

Gelingt dem TuS Kleines Wiesental etwa gleich der Durchmarsch? Beantwortet wird diese Frage wohl erst zum Ende der Saison. Fest steht aber schon, dass der Aufsteiger eine herausragende Hinserie gespielt hat. Die Kleinwiesentäler grüßen mit 38 Punkten nach 15 Partien von Platz eins. Erst eine einzige Niederlage steht auf dem Konto. Mit gerade einmal zwölf Gegentoren hat der TuS die mit Abstand beste Defensive. Drei Punkte hinter dem Primus folgt die Reserve des FSV Rheinfelden.

Auch Cammarano und Orhan kehren wohl nach Schopfheim zurück Die Mannschaft von Trainer Tolga Polat spielt mit ihren vielen Jungen einen äußerst ansehnlichen Fußball. Eine große Unterstützung war ab Oktober natürlich auch Serkan Korkmaz. Den 29-Jährigen zog es nun aber zurück zum SV Schopfheim. Mit dem SVS wird in der Rückrunde also zu rechnen sein, wenn es um die Meisterschaft geht. Die Schützlinge von Trainer Fatih Cam liegen aktuell ohnehin lediglich vier Zähler hinter dem Primus auf Rang drei. Neben Korkmaz werden wohl im neuen Jahr auch Sergio Cammarano (FC Zell) sowie Yavuzhan Orhan (SV Weil) wieder am Oberfeld das Trikot überziehen. Gut möglich, dass es bei diesem Trio bleibt, wenn es letztlich um die Vergabe der ersten beiden Plätze geht.

Zuzutrauen ist der Sprung nach oben aber noch dem FV Lörrach-Brombach II. Mit 29 Punkten befindet sich das Team des Trainerduos um Vedat Erdogan und Jan-Niklas Levante noch in Lauerstellung. Auch Erdogan selbst hatte zuletzt betont, noch oben angreifen zu wollen. Probleme hatte die Landesliga-Reserve in den vergangenen Wochen im Tor. Dort standen die beiden Coaches Erdogan und Levante, die ihre Sache zwar gut meisterten, dennoch natürlich keine gelernten Torhüter sind. Dass es Erdogan auch noch auf dem Feld in offensiverer Rolle kann, bewies der 36-Jährige in den jüngsten Spielen.

Vor der Saison zählten sowohl Tim Leisinger (links) und der FC Kandern, als auch Robin-Alexander Pude und der TuS Efringen-Kirchen zu den Aufstiegsfavoriten. Foto: Hannes Brenneisen

Unter die Top-Drei würde der TuS Efringen-Kirchen noch gerne kommen. Mit dem Aufstieg wird es vermutlich aber nichts mehr. Elf Punkte beträgt der Rückstand der Rebländer bereits auf Platz zwei. Die wohl größte Überraschung der bisherigen Runde ist der FC Hausen. Beachtliche 29 Zähler hat das Team von Trainer Michael Brunner schon gesammelt. Die Belohnung dafür ist Tabellenplatz vier. Auch fußballerisch ist eine Steigerung zu erkennen. Die Hausener spielen mitunter inzwischen einen guten Ball.

Zufrieden können Aufsteiger TuS Lörrach-Stetten II, der FC Bad Bellingen II und der SV Karsau sein. Bemerkenswert ist die Tordifferenz der Bad Bellinger. 40:40. Bei den Markgräflern ist fast immer etwas geboten.

Mitaufsteiger TuS Binzen II hat sich nach anfänglichen Anpassungsproblemen gefangen. Die Truppe von Übungsleiter Daniel Schulz hat genauso viele Punkte wie der FC Steinen-Höllstein (18.). Schulz‘ Ex-Klub blieb einmal mehr deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück. Der Traditionsklub und einstige Oberligist befindet sich in einer sportlichen Dauer-Krise.

Steinen-Höllstein steckt weiterhin in der Krise

Hatte man die Saison 2022/23 noch als Dritter hinter dem dominierenden Duo aus Stetten und Hauingen beendet, geht es seitdem nur noch bergab. In den beiden darauffolgenden Spielzeiten landete Steinen lediglich auf einem schwachen zwölften Platz. Auf jener Position überwintert der FCS nun auch in der aktuellen Runde. Zudem hatte man sich Ende Oktober von Trainer Burak Asik getrennt. Besserung ist seitdem allerdings kaum in Sicht. Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist enorm.

Ja, enttäuscht hat bisweilen auch der FC Kandern. Tim Großklaus und Co. überwintern auf dem vermeintlichen Relegationsplatz 13. Das hatte man sich in der Au natürlich ganz anders vorgestellt. In Kandern hängt viel von Spielertrainer Großklaus ab, der heuer auch noch nicht an seine beeindruckenden Zahlen und Werte der vergangenen Jahre herankommt.

Sieben Treffer hat der Ex-Profi erzielt. Da ist sicherlich noch Luft nach oben. Normalerweise sollte der FCK, der in der Vorsaison Dritter wurde und letztlich freiwillig auf die Aufstiegs-Relegation verzichtet hatte, in der Rückserie auf seine Punkte kommen und im Mittelfeld der Tabelle landen. Auf den Abstiegsplätzen liegen aktuell Eichsel, Malsburg-Marzell/Wollbach und Schlusslicht Maulburg, das es mit gerade einmal einem Sieg und vier Zählern schwer haben dürfte, noch die Klasse zu halten.

Bessere Chancen haben da schon die Eichsler. Es war anzunehmen, dass die Dinkelberger nach dem großen Umbruch im Sommer ihre Probleme bekommen würden. Doch je länger die Saison andauerte, desto mehr fand der SVE wieder zu seinen Stärken zurück. Den Eichslern ist der Ligaerhalt durchaus noch zuzutrauen. Mit Alexander Gött ist auch ein alter Bekannter wieder zurück in den Kellermatten, der die Qualität in den eigenen Reihen noch einmal verbessern wird.