Fußball-Kreisliga A West: Ein famoser Aufsteiger in der Kreisliga A

Die Hinrunde der Kreisliga A-West hatte einige Überraschungen zu bieten. Während ein Aufsteiger an der Spitze steht, läuft es beim FC Steinen-Höllstein und in Kandern gar nicht rund.
Gelingt dem TuS Kleines Wiesental etwa gleich der Durchmarsch? Beantwortet wird diese Frage wohl erst zum Ende der Saison. Fest steht aber schon, dass der Aufsteiger eine herausragende Hinserie gespielt hat. Die Kleinwiesentäler grüßen mit 38 Punkten nach 15 Partien von Platz eins. Erst eine einzige Niederlage steht auf dem Konto. Mit gerade einmal zwölf Gegentoren hat der TuS die mit Abstand beste Defensive. Drei Punkte hinter dem Primus folgt die Reserve des FSV Rheinfelden.