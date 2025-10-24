Fußball-Kreisliga A-West: Asik nicht mehr Trainer des FC Steinen

Kurz vor dem neunten Spieltag der Kreisliga A-West hat es den nächsten Trainer erwischt. Burak Asik wurde am Donnerstagabend von seinen Aufgaben beim FC Steinen-Höllstein entbunden.

Diese Nachricht dürfte sicherlich den einen oder anderen etwas verwundern: „Der FC Steinen-Höllstein und Trainer Burak Asik haben sich einvernehmlich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“, teilte der Tabellenzehnte der Kreisliga A-West am Donnerstag mit. Verwundern, weil die Steinener Form unter Asik zuletzt deutlich nach oben gezeigt hatte. Dem 4:0-Heimsieg im Duell mit dem FC Hausen folgte am vergangenen Wochenende ein 3:0-Auswärtssieg beim FC Kandern.

Der Verein begründete seine Entscheidung so: „Nach intensiven Gesprächen zwischen Vereinsführung und Trainer kam man zu dem Entschluss, dass eine Veränderung auf der Trainerposition im Sinne der sportlichen Weiterentwicklung des Teams der richtige Schritt ist.“ Man bedanke sich ausdrücklich bei Coach Asik „für sein großes Engagement, seine geleistete Arbeit und seinen Einsatz in den letzten eineinhalb Jahren.“

FCS informiert Asik vor dem Training

Thomas Rau (2. Vorstand) und der Sportliche Leiter Oliver Schneider teilten Asik den Entschluss vor dem Training am Donnerstagabend mit. Direkt danach verabschiedete sich der 33-Jährige dann auch schon von der Mannschaft.

„Es ist schon eine komische Situation, wenn man so darüber nachdenkt“, sagt Asik gegenüber unserer Zeitung. „Ehrlich gesagt weiß ich nicht so ganz, wieso das jetzt passiert ist. Ich war überrascht, weil wir ja jetzt an den richtigen Schrauben gedreht haben und auch Verletzte zurückkommen. Wir haben zweimal zu Null und dazu noch deutlich gewonnen“, so Asik. Und weiter: „Wir hatten mit Saisonstart mit Verletzten und Absenzen durch Rote Karten zu kämpfen gehabt. Wenn es nach dem Spiel gegen Bad Bellingen passiert wäre, hätte ich es besser verstanden.“

Anfang Oktober hatte Steinen mit 3:4 bei der Landesliga-Reserve verloren und gerade einmal vier Punkte auf dem Konto. „Spielerisch haben wir unser Können schon hin und wieder aufblitzen lassen, der Erfolg hat aber gefehlt. Außer dem Spiel gegen Karsau haben wir relativ guten Fußball gespielt. Leider haben wir viele Chancen nicht genutzt und uns auch immer wieder individuelle Fehler geleistet.“

Asik blickt trotz des abrupten Endes insgesamt auf eine schöne Zeit zurück. „Ich wünsche dem Club auf jeden Fall viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Viele Spieler haben mir auch privat geschrieben. Das sagt manchmal mehr als tausend Worte.“

Steinen empfängt nun im ersten Spiel nach Asik am Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) den TuS Binzen II. Die Verantwortung an der Seitenlinie hat fortan erst einmal interimsmäßig Oliver Schneider inne. Er hatte in der Vergangenheit auch schon die „Zweite“ in der Kreisliga B und C gecoacht.

Tim Siegin hat sich zurückgemeldet

Nach monatelanger Pause hat sich Tim Siegin vor Wochenfrist so zurückgemeldet, wie man es fast schon erwartet hatte: Beim Heimspiel des FC Bad Bellingen II gegen den TuS Efringen-Kirchen (4:1) traf der 29-jährige Goalgetter in der zweiten Halbzeit binnen zwei Minuten gleich doppelt. Das Team von Trainer Gabriel Iordan, das derzeit auf Platz elf liegt, muss nun allerdings ohne Siegin das schwere Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) beim SV Karsau bestreiten.

Die Gesamtentwicklung in Bad Bellingen, das nach der Fusion nun als FC und nicht mehr als VfR auftritt, bewertet Siegin übrigens positiv: „Sportlich ist es auf alle Fälle eine Riesenverbesserung und das Einzige, was auf lange Sicht Sinn gemacht hat. Es braucht aber sicher auch alles seine Zeit, bis alle Rädchen reibungslos ineinandergreifen. Es war schließlich schon eine größere Sache, die viel Aufwand und Energie mit sich gebracht hat.“

Die Begegnung zwischen dem TuS Maulburg und dem TuS Kleines Wiesental, die ursprünglich für Samstagnachmittag (16 Uhr) angesetzt war, ist derweil abgesetzt worden, weil die Maulburger in Personalnöten sind. Spannend wird zu beobachten sein, ob der FC Kandern zuhause in der Au gegen Primus SV Schopfheim etwas Zählbares mitnehmen und der Mannschaft von Trainer Fatih Cam möglicherweise sogar die erste Niederlage zuführen kann. Die Partie wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Die weiteren Paarungen: Eichsel - Wallbach (Sa.; 15 Uhr); TuS Lö.-Stetten II - Lörrach-Brombach II (Sa.; 18 Uhr); FSV Rheinfelden II - SG Malsburg-Marzell/Wollbach (So.; 16 Uhr).