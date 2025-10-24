Fußball-Kreisliga A-West: Asik nicht mehr Trainer des FC Steinen

Kurz vor dem neunten Spieltag der Kreisliga A-West hat es den nächsten Trainer erwischt. Burak Asik wurde am Donnerstagabend von seinen Aufgaben beim FC Steinen-Höllstein entbunden.
Diese Nachricht dürfte sicherlich den einen oder anderen etwas verwundern: „Der FC Steinen-Höllstein und Trainer Burak Asik haben sich einvernehmlich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“, teilte der Tabellenzehnte der Kreisliga A-West am Donnerstag mit. Verwundern, weil die Steinener Form unter Asik zuletzt deutlich nach oben gezeigt hatte. Dem 4:0-Heimsieg im Duell mit dem FC Hausen folgte am vergangenen Wochenende ein 3:0-Auswärtssieg beim FC Kandern.