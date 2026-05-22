Fußball-Kreisliga A: Stolpert TuS in Schopfheim?

Der SV Schopfheim empfängt am Samstagnachmittag ab 16 Uhr den TuS Kleines Wiesental zum Gipfeltreffen. Mit einem Sieg könnte sich der TuS vorzeitig zum Meister krönen.
KREIS LÖRRACH. Vier Spieltage sind in der Kreisliga A-West noch zu gehen. Sieben Punkte liegt der SV Schopfheim derzeit hinter dem TuS Kleines Wiesental. „Wir wollen das Spiel gewinnen, auch wenn mir bewusst ist, dass das Kleine Wiesental den Vorsprung in den dann noch drei verbleibenden Spielen nicht mehr hergeben wird. Sie werden so oder so Meister. Wir wollen aber verhindern, dass sie das bei uns schaffen. Das ist die klare Ansage an die Mannschaft“, macht SVS-Trainer Fatih Cam deutlich.