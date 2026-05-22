Fußball-Kreisliga A: Stolpert TuS in Schopfheim?

KREIS LÖRRACH. Vier Spieltage sind in der Kreisliga A-West noch zu gehen. Sieben Punkte liegt der SV Schopfheim derzeit hinter dem TuS Kleines Wiesental. „Wir wollen das Spiel gewinnen, auch wenn mir bewusst ist, dass das Kleine Wiesental den Vorsprung in den dann noch drei verbleibenden Spielen nicht mehr hergeben wird. Sie werden so oder so Meister. Wir wollen aber verhindern, dass sie das bei uns schaffen. Das ist die klare Ansage an die Mannschaft“, macht SVS-Trainer Fatih Cam deutlich.

Tatsächlich könnten die Kleinwiesentäler mit einem Auswärtssieg im Oberfeldstadion den Durchmarsch in die Bezirksliga schon perfekt machen. Hoffnungen auf die Meisterschaft hat Cam nicht mehr. Bereits vor Wochen hatte er TuS-Trainer Benjamin Bechtel zum Aufstieg gratuliert. Cam blickt schon voraus: „Wir wollen mit dem Sieg in einen Flow kommen und den dann auch in die Relegation mitnehmen. Ein Sieg gegen den TuS wäre auch ein Zeichen im Hinblick auf diese Extra-Spiele. Wir nehmen diesen Umweg und wollen dann aufsteigen.“

Das Hinspiel Mitte November in Tegernau haben die Schopfheimer noch nicht vergessen. „Das war mindestens ein Spiel auf Augenhöhe. Bitter, dass wir damals mit 0:1 verloren haben“, so Cam, der auch angesichts des Personals nun aber guter Dinge ist. „Es sind alle dabei. Die Vorzeichen sind super, der Rasen ist in einem guten Zustand. Einzig das Wetter könnte ein wenig Probleme bereiten, da es sehr warm werden wird.“ Mit Temperaturen von etwas unter 30 Grad dürfte man am Samstag rechnen.

Vielleicht nimmt auch nochmal das Rennen um Platz zwei Fahrt auf. Denn sollten die Schopfheimer verlieren und der FC Hausen am Sonntag (13 Uhr) zuhause im Duell mit dem FC Kandern gewinnen, wäre Hausen bis auf drei Punkte an Schopfheim dran.

In Hausen macht man sich diesbezüglich aber weniger Gedanken. Vielmehr möchten die Wiesentäler die verbleibenden Spiele genießen und auch Trainer Michael Brunner einen tollen Abschied bescheren. Der 32-Jährige wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr an der Seitenlinie stehen und stattdessen eine Funktion in der Vorstandschaft einnehmen. „Ursprünglich war geplant, dass ich komplett eine Auszeit nehme, da wir privat gerade am Hausbau sind. Aber in unterstützender Funktion helfe ich gerne“, sagt der ehemalige Torhüter. Ganz egal, wie diese Runde nun zu Ende gehen wird, in Hausen hat sich in den vergangenen Monaten etwas getan. Dementsprechend selbstbewusst kann man auch in die Zukunft blicken. Dafür spricht auch, dass alle Spieler für die neue Saison zugesagt haben. Hinzu kommen gleich acht Akteure aus der Jugend hoch zu den Aktiven. „Einige davon haben auch schon des Öfteren im Herrenbereich Luft geschnuppert“, berichtet Coach Michael Brunner.

Bevor es dann in den kommenden Wochen vermutlich um alles geht, pustet der TuS Lörrach-Stetten II an diesem Wochenende noch einmal durch. Die Reserve des Bezirksliga-Meisters hat spielfrei. Stand jetzt hat die Mannschaft von Trainer Florian Zeqiraj zwei Punkte Vorsprung auf den vermeintlichen Relegationsplatz 13.

Die weiteren Spiele: SV Karsau - FSV Rheinfelden II (Sa.; 16 Uhr); FC Bad Bellingen II - TuS Binzen II (Sa.; 18 Uhr); TuS Efringen-Kirchen - FC Wallbach; FC Steinen-Höllstein - SG Malsburg/Marzell-Wollbach (beide So.; 15 Uhr).