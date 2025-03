Der FV Rot-Weiß Ebingen und der TSV Laufen/Eyach marschieren in der Kreisliga A4 im Gleichschritt vorneweg. Die Verfolger liegen aber noch in Schlagdistanz und lauern auf Patzer des Duos.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen in der Kreisliga A4 setzt sich for: Mit dem 3:0-Erfolg im Nachholspiel bei der SGM Meßstetten/Tieringen hat der TSV Laufen/Eyach in der Vorwoche mit dem Spitzenreiter FV Rot-Weiß Ebingen nach Punkten gleichgezogen. Allerdings verfügt das Spataro-Team über das bessere Torverhältnis.

Mit Siegen im Geschäft bleiben

So heißt es für den Bezirksligaabsteiger der Vorsaison, mit Siegen weiter dran zu bleiben an den Rothosen, ehe es dann am 20. März zum direkten Duell der beiden Topteams kommt. So nehmen die Eyach-Kicker auch am Sonntag drei Punkte gegen den TSV Straßberg II fest ins Visier. Die Landesliga-Reserve steht im Tabellenmittelfeld und hat gegen Laufen nichts zu verlieren. Das Hinspiel ging aber mit 3:0 klar an den Tabellenzweiten.

Nichts zu verschenken

Einen guten Start in die zweite Saisonhälfte nimmt auch Primus Ebingen ins Visier. Das Spataro-Team bestreitet sein erstes Pflichtspiel beim TSV Harthausen II. Die Gastgeber haben nichts zu verschenken; sie liegen auf einem Abstiegsplatz, haben aber nur drei Zähler Rückstand auf den Relegationsrang. Dennoch dürfte der FV, der das Hinspiel mit 4:2 gewann, favorisiert sein.

Verfolger lauern

In Schlagdistanz zum Führungsduo liegen die Verfolger auf den Plätzen drei und vier, die TG Schömberg und die SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen. Beide sind am vergangenen Wochenende mit Siegen in Nachholspielen erfolgreich in die zweite Saisonhälfte gestartet. Schömberg gewann das Derby gegen den SV Dotternhausen II mit 4:1; nun wollen die Stauseestädter mit einem Erfolg gegen den TSV Frommern II, der eine bittere 0:1-Niederlage beim FC Winterlingen hinnehmen musste, den dritten Rang festigen. Das Hinspiel gewann die TG mit 1:0.

Kampf um den Klassenerhalt

Apropos Winterlingen: Mit dem Erfolg gegen Frommern II hat das Roppel-Team die Abstiegsränge verlassen und nimmt den Relegationsplatz ein. Diesen will der FC verteidigen; aber mit Erzingen/Roßwangen/Endingen, das schon im Hinspiel mit 3:0 erfolgreich war, wartet eine schwere Aufgabe.

Eine Hammeraufgabe

Eine Hammeraufgabe wartet auch auf das Schlusslicht SpVgg Truchtelfingen, das zuletzt der SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen mit 2:5 unterlag, bekommt es nun mit der SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim zu tun, die im Hinspiel einen 7:2-Kantersieg feierte und am vergangenen Wochenende mit 1:0 bei der TSG Margrethausen reüssierte.

Nichts zu holen gab es am vergangenen Wochenende für Dotternhausen II und Meßstetten/Tieringen. Die beiden Kontrahenten treffen im direkten Duell aufeinander und wollen dies ändern. Das Hinspiel gewann Dotternhausen II mit 3:0.