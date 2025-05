Fußball Kreisliga A Staffel 4: FV Rot-Weiß Ebingen auf der Zielgerade

1 Mit 1:0 besiegte der FC Winterlingen kürzlich die SGM Meßstetten/Tieringen. Im letzten Saisonspiel soll nun ein Dreier her. Foto: Kara Der 26. und letzte Spieltag der Kreisliga A4 bringt die Meisterschaftsentscheidung. Der FC Winterlingen ringt derweil um den Klassenerhalt.







Link kopiert



Neben dem Meisterschaftsrennen ist auch der Kampf um den Relegationsplatz noch spannend. Fünf Absteiger stehen ja bereits fest. Auf Platz neun steht der FC Winterlingen. Trainer Florian Roppel sagt: „Die Lage ist schon ein bisschen unklar, da sich viel noch in den Ligen drüber entscheidet. Das hat einen Rattenschwanz nach unten, der auch die A4 betrifft.“ Den Relegationsplatz hat der FC Winterlingen mittlerweile aber sicher: „Das haben wir uns erarbeitet in den letzten Wochen. Wir haben viele Punkte geholt und gute Spiele gezeigt. Jetzt kommt zum Abschluss das schwere Auswärtsspiel bei der SGM Nusplingen/Obernheim II, wo wir voll auf Sieg spielen werden“, so Roppel. Bei einem Ausrutscher des TSV Straßberg II würde der FCW auf Platz acht springen und wäre direkt gerettet.