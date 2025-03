1 Mit dem 6:0 in Steinhofen ist Hechingen ein prima Start in die zweite Saisonhälfte gelungen. Foto: Kara

Der 1. FC Burladingen muss zum Derby nach Stetten-Salmendingen. Der FC Hechingen will mit einem Sieg in Ringingen in Lauerstellung bleiben.









Link kopiert



Nach dem bereits am vergangenen Wochenende einige Nachholspiele in der Kreisliga A2 über die Bühne gegangen sind, starten nun alle Mannschaften in die zweite Saisonhälfte.