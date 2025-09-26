Fußball-Kreisliga A: Schmid traut seinem Team Großes zu

Das Aufstiegs-Trio im Fokus. Während das Kleine Wiesental von Sieg zu Sieg eilt, müssen sich Malsburg-Marzell/Wollbach und Binzen II noch an die neue Liga gewöhnen.

KREIS LÖRRACH. Noch immer keine Punkte und dazu verabschiedete sich schon Aufstiegstrainer Michael Motz: Die SG Malsburg-Marzell/Wollbach macht gerade keine ganz so einfachen Wochen durch. „Momentan mache ich alleine Trainer. Wir sind aber auf der Suche nach einem Co-Trainer/Trainer-Partner, da ich aufgrund meiner dreijährigen Tochter nicht immer meine Zeit voll dem Fußball widmen kann und will. Wir wollen hierbei allerdings nichts überstürzen“, lässt Fabian Schmid wissen.

Gemeinsam mit Motz hatte Schmid die erst im Sommer 2024 neu gebildete Spielgemeinschaft über die Vizemeisterschaft in der Kreisliga B und die Aufstiegs-Relegation gegen die SG Grenzach/Wyhlen zum Aufstieg in die Kreisliga A-West geführt. „Wir wussten, dass die A-Klasse alles andere als leicht wird. Momentan kommen uns zudem sehr viele Urlaube sowie kleinere und größere Verletzungen in die Quere“, erklärt Schmid, der eine weitere Ursache für den schwachen Start kennt: „Die Spieler haben in der vergangenen Saison durch die Relegation und den Saisonendspurt teilweise ihre Urlaube abgesagt oder verschoben, darum nehme ich ihnen die ganze Auszeit, die sie auf jetzt verschoben haben, nicht mal übel.“

Malsburger wollen die Kurve kriegen

Trotz der komplizierten Umstände blickt Schmid, der am vergangenen Wochenende beim 1:6 in Wallbach auch selbst für ein paar Minuten spielte, positiv nach vorne: „Es wird sicherlich noch ein paar Wochen dauern, bis wir auf dem Level sind, das wir in der letzten Rückrunde hatten. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Kurve kriegen und noch richtig Spaß haben werden in der A-Klasse.“

An das aktuell nicht allzu abwegige Szenario, dass es aber schon nach einer Saison wieder zurück in die Kreisliga B gehen könnte, möchten die Verantwortlichen noch keine Gedanken verlieren. „Ein Abstieg ist immer schwer und nicht leicht zu verkraften, aber darüber will ich nach lediglich drei Spielen noch nicht sprechen. Klar ist die Ausgangslage momentan nicht die beste, aber ich bin sehr zuversichtlich, was die Zukunft betrifft, und traue dem Team Großes zu.“

Jan Kroll und Phillip Brombacher zählten in der Aufstiegssaison zu den gefährlichsten Akteuren, gemeinsam kamen sie auf rund 30 Treffer. In den bisherigen drei absolvierten Partien erzielten die Malsburger insgesamt drei Tore. Auch da ist natürlich noch Luft nach oben. Am Sonntagnachmittag empfängt die Spielgemeinschaft nun zuhause auf dem Kunstrasenplatz in Malsburg Mitaufsteiger TuS Kleines Wiesental. Der Kreisliga-A-Rückkehrer ist fulminant mit zwölf Punkten in die neue Spielzeit gestartet. Ob Malsburg-Marzell/Wollbach überraschen kann?

Merkt sorgt für Stabilität

Der dritte Aufsteiger im Bunde ist der TuS Binzen II. Die Mannschaft von Trainer Daniel Schulz, der die Liga unter anderem aus seiner Zeit beim SV Schopfheim und FC Steinen-Höllstein bestens kennt, hat immerhin schon einmal das Feld als Sieger verlassen. Vor zwei Wochen hatte die Landesliga-Reserve eben jene Malsburger auswärts mit 5:1 bezwungen. Vor Wochenfrist musste sich Binzens Reserve dann aber deutlich gegen den FV Lörrach-Brombach II geschlagen geben (1:5).

Für Stabilität soll in dieser Saison Jannik Merkt wieder in den Reihen der Binzener sorgen. Der Abwehrchef ist nach zwei Jahren in Stuttgart zurück am Hochrhein. Auch Gabriel Dittmar könnte das Schulz-Team mit seiner Qualität verstärken, sollte der 32-Jährige, der vor seiner Zeit in Binzen für den SV Laufenburg zahlreiche Tore schoss, endlich mal über einen längeren Zeitraum von Verletzungen verschont bleiben. Dittmar zog es nun von der „Ersten“ runter in die Zweitvertretung. Binzen II gastiert am Samstag, 18 Uhr, beim TuS Lörrach-Stetten II.

Die weiteren Paarungen: Eichsel - Bad Bellingen II; (Sa.; 17 Uhr); Lörrach-Brombach II - Wallbach; (Sa.; 18 Uhr); Karsau - SV Schopfheim, Rheinfelden II - FC Kandern; (beide So.; 16 Uhr).