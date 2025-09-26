Fußball-Kreisliga A: Schmid traut seinem Team Großes zu

Das Aufstiegs-Trio im Fokus. Während das Kleine Wiesental von Sieg zu Sieg eilt, müssen sich Malsburg-Marzell/Wollbach und Binzen II noch an die neue Liga gewöhnen.
KREIS LÖRRACH. Noch immer keine Punkte und dazu verabschiedete sich schon Aufstiegstrainer Michael Motz: Die SG Malsburg-Marzell/Wollbach macht gerade keine ganz so einfachen Wochen durch. „Momentan mache ich alleine Trainer. Wir sind aber auf der Suche nach einem Co-Trainer/Trainer-Partner, da ich aufgrund meiner dreijährigen Tochter nicht immer meine Zeit voll dem Fußball widmen kann und will. Wir wollen hierbei allerdings nichts überstürzen“, lässt Fabian Schmid wissen.