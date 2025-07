Mit 57 Teams in vier Staffeln hat die Kreisliga A in der neuen Spielzeit ein anderes Gesicht. Ende August rollt der Ball in Staffel 3 und Staffel 4.

In Staffel 3 geht es für die sieben Zollernteams eher in den Landkreis Tuttlingen.

Zum Auftakt (31. August) kreuzen die SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen und die SGM Nusplingen/Obernheim die Klingen. Die Gast-Mannschaft um Neu-Trainer Enrico Sisto zählt definitiv zu den Aufstiegsanwärtern.

Lesen Sie auch

Der FCO feiert Rückkehr

Spannend wird es auch zwischen Aufsteiger FC Onstmettingen und der SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim. Der SV Dotternhausen II reist am ersten Spieltag zum FSV Schwenningen. Bezirksliga-Absteiger Sportfreunde Bitz trifft auf den FV Fatih Spor Spaichingen. Diese Begegnung dürfte wohl eine Premiere sein. Bitz-Trainer Tolga Yigitbas sieht beim Zusammenschluss der Bezirke Schwarzwald und Zollern auch die Schattenseiten. „Die Zuschauer kommen nicht. Bei Auswärtsfahrten kommen zu wenige Zuschauer mit. Den kleineren Vereinen fehlen die Einnahmen“, so der Bitzer Coach. Auch die Spieler würden bei weiten Auswärtsfahrten öfters zweimal überlegen und mit der Begründung „da ist mein ganzes Wochenende kaputt“ absagen.

Winterlingen freut sich auf das Derby gegen Bitz

Last but not least startet der FC Winterlingen mit einem Auswärtsspiel bei der SGM Gosheim/Wehingen. Insgesamt sind 14 Mannschaften in Staffel 3.

Ein Auge auf die TG Schömberg

In Staffel 4 sind ebenfalls sieben Zollern-Vertreter im Rennen. Die TG Schömberg mit Neu-Trainer Jan Dehner muss zum Auftakt (31. August) auswärts beim nicht mal 17 Kilometer entfernten SV Egesheim ran.

Der TSV Straßberg II gastiert am ersten Spieltag beim SV Spaichingen.

Bezirksliga-Feeling

Spannung verspricht das Duell der beiden Bezirksliga-Absteiger FC Pfeffingen und TSV Benzingen. Die Zweitvertretung der SGM Nusplingen/Obernheim – die Erste spielt ja in Staffel 3 – empfängt den VfL Nendingen. Auf das erste Heimspiel freut sich auch die SGM Meßstetten/Tieringen. Zu Gast ist die starke SGM Stetten a.k.M./Frohnstetten/Schwenningen. Insgesamt sind 14 Mannschaften in Staffel 4.