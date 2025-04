Fußball Kreisliga A 1: Tobias Kohl im Duo mit Marcel Sieber

Seine erste Station als Trainer absolviert Marcel Sieber bei der SG Böhringen/Dietingen. Er trat damit bei seinem Heimatverein die Nachfolge von Michael Banholzer an, nachdem Sieber beim VfB Bösingen und FC Holzhausen höherklassig spielte.

Genesungsprozess bei Sieber verläuft positiv

Eine schwere Knieverletzung sorgte vor gut einem Jahr zunächst dafür, dass der inzwischen 28-Jährige seinen Trainerjob nur von der Seitenlinie ausüben kann. Dabei war geplant, dass Marcel Sieber als Spielertrainer das SG-Team führt. Doch nicht nur der Genesungsprozess verläuft optimistisch, auch was die personellen Planungen bei der SG Böhringen/Dietingen betrifft, obwohl die Mannschaft in der Kreisliga A 1 noch im Kampf um den Klassenerhalt steckt.

„In der neuen Saison wird Tobias Kohl zu uns kommen, er wird uns als Torhüter verstärken und zusammen mit mir als Co-Trainer bei der SG Böhringen/Dietingen aktiv sein“, berichtet Marcel Sieber. „Wir kennen uns schon lange, sind beste Freunde. Tobias wird eine Bereicherung für die SG sein“, hört man bei Sieber die Freude heraus, dass sich der inzwischen 32-jährigen Keeper der Spielgemeinschaft angeschlossen hat.

Tobias Kohl, der aus der Jugend des FV 08 Rottweil stammt, war zuletzt beim Landesligisten SV Seedorf Stammtorhüter, bis ihn eine Schulterverletzung fast zur Aufgabe seines Hobbys zwang, er lange pausieren musste. „Das war eine langwierige Geschichte“, fasst Kohl seine Leidenszeit zusammen.

Fitness und Spaß am Fußball zurück

Doch inzwischen sei er wieder fit und habe auch Spaß am Fußball, erst recht mit seinem Kumpel. „Es harmoniert zwischen uns, wir haben die selbe Philosophie. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tobias“, betont Marcel Sieber, und fügt an: „Das war eine Wunschlösung.“ Mittelfristig möchte man noch weitere Kicker, die derzeit bei Vereinen im Bezirk aktiv sind, zurück zu ihren Heimatvereinen holen.

Tendenz geht klar nach oben

Zunächst gelte es, den Kraftakt im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga A 1 zu bewältigen. Die Vorrunde verlief für die SG Böhringen/Dietingen alles andere als ideal. „Da waren wir sehr gebeutelt“, so Sieber. Mit nur acht Punkten musste auf Rang 13 überwintert werden. Deutlich besser läuft es in der Rückrunde, steht die SG auf Rang drei dieser „Teiltabelle“. Die Tendenz geht klar nach oben, auch wenn es zuletzt eine 1:4-Niederlage beim Tabellenführer Kickers Lauterbach nach vier ungeschlagenen Partien gab, die nach Meinung von Sieber viel zu hoch ausfiel. Bis in die Schlussphase hielt man ein 1:1, dann fing man sich noch drei Gegentreffer ein.

Optimismus in Sachen Klassenerhalt

Optimistisch stimmt den Trainer der SG Böhringen/Lauterbach: „Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung, eine gute Basis und Perspektive. Es geht in die richtige Richtung.“ Allerdings haben es die nächsten beiden Heimspiele in sich, kommt am Sonntag der Tabellenzweite, die SG Zimmern/Horgen und dann die SG Aichhalden/Rötenberg.