Fußball Kreisliga A 1: SV Villingendorf weiter dran

SV Villingendorf – SG Zimmern II/Horgen 1:0 (1:0). Zunächst überraschte, dass Torjäger Marius Elter (23 Treffer) beim SVV aus taktischen Gründen auf der Bank saß und erst in den letzten 20 Minuten als Konterstürmer auf dem Feld stand. Dennoch erwischte der Gastgeber einen Traumstart und ging durch Vincent Krüger nach einem flach hereingespielten Eckball in der 10. Minute mit einem Schuss aus elf Metern mit 1:0 in Führung. Gabriel Pavic antwortete mit einem gefährlichen Schuss über die Querlatte (17.).

Taktik des SVV greift

Die Villingendorfer Taktik griff bis dato: Auf Konter setzen und den Gästen den Ballbesitz überlassen. Zimmern 2/Horgen konnten daraus vor der Pause kein Kapital schlagen. Julian Markovski und Ron Hirschfeld vergaben zwei Möglichkeiten zum Ausgleich.

Pavic trifft Querlatte

Nach der Pause hatte der Gast den besseren Start: In der 52. Minute verpasste Pavic bei einem guten Angriff mit einem Schuss an die Querlatte den Ausgleich. Danach passierte rund 20 Minuten nichts, ehe Chris Fast bei einem Freistoß in der 70. Minute sein ganzes Können aufbieten musste und den flach geschossenen Ball von Marc Müller im Nachfassen entschärfen konnte. Zimmern agierte noch feldüberlegener, jedoch bisweilen ohne zündende Idee und Durchschlagskraft mit dem entscheidenden Pass zum Zielspieler.

Paraden von Chris Fast

In der Schlussphase verhinderte nach einem Konter aus einem Gästeeckball heraus SG-Keeper Chris Fast erneut mit einer guten Parade den Knockout zum 2:0. Kurz vor dem Ende handelte sich Aaron Jauch wegen wiederholtem Foulspiel eine Ampelkarte ein. In Unterzahl vergab Martin Volk das 1:1. In der Nachspielzeit verfehlte der 35-jährige Haudegen nur knapp das Ziel (90.+2). Im Gegenzug verhinderte Chris Fast bei einem Konter mit Querpass auf Marius Elter aus vier Metern den endgültigen 2:0-K.o.

Statistik

SV Villingendorf: Koller – Hermle, Mettmann, Nicolas Müller, Marco Müller, Schefold, Marc Müller, Krüger, Kläger, Benz, Carriero SG Zimmern II/Horgen: Fast - Coskun, Vogel, Hauser (66. Volk), Skrypitz, Jauch, Bob, Pavic, Markovski, Hirschfeld, Mink. Tor: 1:0 Krüger (11.). Gelb-Rote Karte für Aaron Jauch (SG ZiHo/88.).

Trainerstimmen

Damian Kolosionek (SVV): „Unsere Marschrichtung war klar, tief zu stehen, sie aus dem Spiel nehmen. Wir haben es sehr gut wegverteidigt und aus einem Eckball das entscheidende Tor erzielt. Mit dem Ergebnis sind wir natürlich zufrieden. Es war ein dreckinger, jedoch nicht unverdienter Sieg. Zimmern war spielbestimmend. Der Auftaktsieg war wichtig, damit wir am Mittwoch im nächsten schweren Derby in Dunningen (19 Uhr) nachlegen können. Der Spieltag lief mit dem Unentschieden der Kickers Lauterbach in Dunningen und Mariazell in Irslingen perfekt für uns.“

Erwin Beck (SG ZH): „Wir waren in der zweiten Halbzeit drückend überlegen, hatten jedoch vor dem Tor im Abschluss sehr viel Pech und waren oftmals zu harmlos. Da hat der letzte Pass gefehlt. Villingendorf hat leidenschaftlich verteidigt und deswegen knapp gewonnen.“