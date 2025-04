Fußball Kreisliga A 1: SV Villingendorf aus dem Rennen

Drei Punkte holten die Eschbronner gegen Verfolger SV Villingendorf, der nach der dritten Auswärtsniederlage aus dem Meisterschaftsrennen ist. Die Kickers wiederum haben nach dem 0:0 in Horgen drei Zähler Vorsprung auf die SG Zimmern II/Horgen und MaLo. SG Zimmern II/Horgen - Kickers Lauterbach 0:0. Keine Tore und folglich keinen Sieger gab es im Topspiel. Chancen gab es jedoch hüben wie drüben. Keine 120 Sekunden waren gespielt, da prüfte Kickers-Spielertrainer Christoph Müller SG-Schlussmann Silas Thieringer mit einem Schuss, den dieser über die Latte lenkte. Auf der anderen Seite parierte Kickers-Keeper Jonas Moosmann zweimal (14., 19.) gegen Gabriel Pavic und Jason Davitian. Zum dritten Mal verhindert er in der 23. Minute per Fuß den Gäste-Rückstand gegen Levin Kammerer. Bis zur Halbzeit hatte auch der Tabellenführer drei, vier gute Abschlüssen.

In der zweiten Hälfte versuchten es beide Teams weiter, doch die Torhüter standen entweder sicher auf ihren Posten oder die Schüsse gingen über und neben das Gehäuse. Irgendwie roch es nach einem torlosen Remis oder derjenige, der mit 1:0 in Führung ginge, würde das goldene Tor zu drei Punkte wegverteidigen können. In der 67. Minute verhinderte Silas Thieringer bei einem zentralen Freistoß von Joshua Broghammer aus 18 Meter die Gästeführung. Pavic verzog noch einen Schuss knapp am Pfosten vorbei (73.). Sekunden später scheiterte er nach Vorlage von Ron Hirschfeld an Moosmann. Zimmerns Spartenleiter Erwin Beck: „Es war ein spannendes Topspiel. Zimmern/Horgen war spielbestimmend, doch die Kickers setzten immer wieder Nadelstiche. Die 250 Fans waren eine tolle Kulisse. Beide Teams hätten bei ihren Chancen noch mit 1:0 gewinnen können. Der Schiedsrichter zeigte eine hervorragende Leistung.“ SG Zimmern II/Horgen: S. Thieringer – Coskun, Meier, Skrypitz, Herdt, Kammerer (77. Volk), Bob (73. Jauch), Pavic, Davitian (89. Merkle), Campos (64. Hirschfeld), Mink. Kickers Lauterbach: J. Moosmann – Ma. Moosmann, Burkhardt, Kunz (85. , Manuel King (64. Käfer), Haas, Ch. Müller (90.+3 Kaiser), Marco King, Rothkranz, Jo. Broghammer, Burgbacher. Schiedsrichter: Sebastian Müller. Gelbe Karten: 1/4. Zuschauer: 250. SG Mariazell/Locherhof – SV Villingendorf 3:1 (1:0). In den ersten 45 Minuten ging es ebenfalls sehr spannend zur Sache. Kurz vor der Pause traf Daniel Schaumann zum 1:0 (43.). Der SVV kam mit neuem Elan aus der Pause und antwortete mit dem 1:1 von Valentin Bantle (54.). Kaum war wieder angepfiffen zeigte sich das goldene Händchen von SG-Coach Holger Kunz. Er wechselte kurz vor dem Rückstand Lukas Tramnitz ein. Der füllte seine Jokerrolle vier Minuten später mit dem 2:1 zur erneuten Führung mustergültig aus (57.).

Lesen Sie auch

MaLo blieb am Drücker, kam Mitte der zweiten Hälfte durch Tobias Staiger zum 3:1 (68.). Danach verteidigten die Hausherren diszipliniert mit Herz und Leidenschaft. Was die erfahrene Gästeelf versuchte, es wollte mit dem Anschlusstreffer zur Aufholjagd nicht klappen. Neun Gegentreffer in den vergangenen drei Gastspielen sind für den Absteiger eine Nummer zu viel, um ganz oben in der Tabelle anzugreifen. SG Mariazell/Locherhof: Weber – Schaumann, Binnig (90.+1 Elias Flaig), Verrino, Hornberger, Dold, Staiger, Luis Flaig, Maximilian Flaig (53. Tramnitz), Kuner, Tim Flaig (70. Lobert). SV Villingendorf: Friedrich – Bantle, Mettmann, Nicolas Müller, Marco Müller, Marc Müller, Krüger, Kläger, Benz, Carriero (58. Schefold), Elter. Tore: 1:0 Schaumann (43.), 1:1 Bantle (54.), 2:1 Tramnitz (57.), 3:1 Staiger (68.). Schiedsrichter: Stefan Teufel. Zuschauer: 150.

Tümpel nicht mehr Trainer

Beim SV Harthausen ist der bisherige Spielertrainer Marco Tümpel seit vergangener Woche (noch vor der Partie in Villingendorf) von seinem Posten abgesetzt worden. Tümpel hätte den SVH nach Ende der Saison ohnehin verlassen und wird am Sommer eine neue Aufgabe übernehmen. Gespräche zu den Angeboten laufen aktuell. Bei Harthausen steht der Nachfolger und neue Mann ab 1. Juli noch nicht fest.