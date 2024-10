Fußball Kreisliga A 1: Spitzenquartett will punkten

1 Dennis Rothkranz (links) gehört mit den Kickers Lauterbach zu einem Quartett, dass um die Spitzenpositionen in der Kreisliga A 1 kämpft. Foto: Bernd Müller

Keiner darf sich Einbußen erlauben. Alle vier lauern nach den Konkurrenten und müssen sich doch auf ihre eigenen Aufgaben konzentrieren.









So spannend war die A1 schon lange nicht mehr. Vor dem 10. Spieltag mischen vier Mannschaften um den ersten Platz mit. An diesem Wochenende gibt es kein direktes Topspiel und somit sind alle Teams auf sich gestellt ihr Punktekonto mit einem Sieg weiter auszufüllen. SG Mariazell/Locherhof (1./24 Punkte/+13 Tore). Acht Siege in neun Spielen, auswärts alle vier Partien gewonnen. Die Eschbronner sind bei Aufsteiger SG 08 Schramberg/Sulgen II (Sonntag, 13.30 Uhr) als Tabellenführer klarer Favorit. Allerdings haben die Talstädter zuletzt zwei torreiche Partien gewonnen (5:3, 7:4) und sind nicht zu unterschätzen. FV Kickers Lauterbach (2./22/+7). Drei Heimspiele, volle neun Punkte (9:3) die Kickers mischen wie von vielen erwartet, ganz vorne um den Aufstieg mit. Daheim gegen das Schlusslicht SV Harthausen (Samstag, 16 Uhr) dürften die Lauterbacher nichts anbrennen lassen. Die Kickers feierten fünf Siege in Serie, alle in Lokalderbys oder direkten Topspielen, dabei dreimal mit einem Tor Unterschied ganz knapp und untermauerten ihre Substanz mit späten Toren in der zweiten Halbzeit. Der HSV kassierte vier Niederlagen in Folge und holte auswärts erst einen Punkt. SG Zimmern II/Horgen (3./21/+26). Nach dem Traumstart mit sieben Siegen erwischte es die Landesliga-Reserve zuletzt in Lauterbach und Aichhalden. Nun gilt es für den großen Titelfavoriten wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Gegen gebeutelte Gäste der SG Böhringen/Dietingen (Sonntag, 15 Uhr in Horgen) soll daheim nichts anbrennen und der fünfte Heimsieg in Folge her (bisher 21:2-Tore in vier Partien). Die Gäste kassierten vier Niederlagen hintereinander und sind aktuell abstiegsgefährdet. SV Villingendorf (4./21/+17). Mit sieben Siegen aus neun Spielen ist der SVV im Soll, hatte zuletzt jedoch mächtig zu kämpfen. Der wichtige Sieg beim Verfolger Türk SV mit 6:5 stellte die Nerven von Trainer und Spielern auf die Probe. Daheim nun gegen die SpVgg. Oberndorf (Samstag, 14.30 Uhr) ist der Absteiger haushoher Favorit gegen den Viertletzten.