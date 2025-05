Fußball Kreisliga A 1: Spannung steigt im Endspurt

SG Mariazell/Locherhof – SG Zimmern II/Horgen (Sonntag, 15.15 Uhr in Locherhof, Vorrunde: 1:2). Die große Frage: Bleiben die Gäste mit weiterhin drei Punkten an den Kickers dran und im Meisterschaftsrennen, oder verlieren sie den Anschluss und müssen sogar um die Relegation bangen?

Das Nervenkostüm der Clubs in der Saisonendphase wird besonders auf die Probe gestellt. Die SG-ZH kommt mit dem besten Sturm und der sichersten Abwehr (69:16). Hat bei +53 Treffern auch eine klar bessere Tordifferenz als MaLo (+15). Bei einem Sieg der Hausherren ziehen sie allerdings nach Punkten auf je 52 gleichauf.

Lesen Sie auch

Die Formkurven

Mariazell/Locherhof verlor zuletzt 1:4 in Lauterbach. Davor gab es fünf Siege in Serie und sieben Spiele ohne Niederlage mit 19 von 21 möglichen Punkten. Trainer Holger Kunz zeigte mit seiner Elf nach der Winterpause Konstanz. Er selber hat seinen Vertrag für die kommende Saison indes für die Spielzeit 2025/26 verlängert, nachdem er 2022 vom SV Waldmössingen II nach Eschbronn gekommen ist.

Noch offene Fragen

Da unklar ist ob der FC Hardt in der Bezirksliga bleibt und/oder absteigt und die Lauterbacher direkt aufsteigen, möchte sich Zimmern II/Horgen nicht auf eine Lotterie verlassen und versucht mit vier Siegen aus den letzten vier Spielen aus eigener Kraft in jedem Fall die Relegation zu sichern. Sechs Begegnungen ist das Team vom Kapf aktuell ungeschlagen.

Der Tabellenführer

Der 18 Mal unbesiegte Spitzenreiter Kickers Lauterbach hat in einem interessanten Derby in der Talstadt beim Türk SV Schramberg auf dem Bernecksportplatz die Chance, seine Serie auszubauen und wie beim klaren 5:0 in der Vorrunde als Sieger vom Feld zu gehen. Zumal TSV-Spielertrainer Armin Dzenanovic zuletzt im Stadtderby gegen die 08-SG-Reserve eine böse 1:8-Klatsche kassierte. Nach vier Siegen im März/Anfang April setzte es drei Niederlagen hintereinander.

Abstiegskampf

Im Ringen um den Klassenerhalt geht es im Endspurt heiß her. Die SG Böhringen/Dietingen (25) und die SG 08 Schramberg/Sulgen II (23) wollen vor dem SC Lindenhof (22). Der hat das schwerste Restprogramm aller Teams mit Begegnungen auf die Relegation oder das rettende Ufer. Bei einer eigenen Niederlage gegen die SG Aichhalden/Rötenberg kann es für die Trainer Marco Rapp/Eric Heß schon ganz eng werden, wenn die beiden Kontrahenten im Derby beim Vorletzten SV Harthausen und im Städter-Traditionsduell beim Schlusslicht SpVgg Oberndorf gewinnen sollten.