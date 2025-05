1 Lässt der SV Villingendorf (blaues Trikot) die Kickers Lauterbach stolpern und leistet damit Schützenhilfe für die SG Zimmern/Horgen im Kampf um die Meisterschaft? Foto: Bernd Müller Machen die Kickers Lauterbach ihr Meisterstück perfekt, oder werden sie noch von der SG Zimmern/Horgen abgefangen?







Link kopiert



Knallen in der Meisterfrage am Samstag kurz nach 19 Uhr in der KAMO-Arena in Lauterbach die Sektkorken oder womöglich „Auf dem Kapf“ in Horgen?