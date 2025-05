Die wiederum hat sechs Zähler auf die Verfolger SV Villingendorf und SG Mariazell/Locherhof (beide 49).

In der Bezirksliga hat sich der FC Hardt vor dem Zusammenschluss mit Lauterbach auf den siebten Platz gesetzt. Ob der letztlich überhaupt zum Klassenerhalt reicht, wird sich erst nach Ende der Verbandsliga und Landesliga zeigen. So bleibt der dritte Platz immer noch in der „Verlosung“ um den Aufstieg. Kickers Lauterbach – SpVgg. Obendorf 12:0 (8:0). Ein munteres Scheibenschießen wurde es für den Spitzenreiter gegen den Tabellenletzten. Bereits zur Pause bahnte sich das Debakel für den Absteiger an. Yannick Broghammer erzielte neben dem 1:0 in der 10. Minute noch weitere drei Treffer vor der Pause (17., 29., 37.). Marco King (16., 54.), Joshua Broghammer (33., 80.) sowie Niklas Käfer (67., 84.) servierten jeweils einen Doppelpack. Ein Eigentor von Steve Kutzler (30.) sowie Dennis Rothkranz (32.) sorgten für den Rest der Torausbeute.

Beim Torverhältnis haben die Kickers jetzt zu Zimmern II/Horgen aufgeschlossen - beide Teams haben +53 Treffer aufzuweisen. SG Zimmern II/Horgen – Türk SV Schramberg 3:2 (1:1). Zunächst sorgte am Abend in Fußball.de das Ergebnis für etwas Verwirrung. Der Schiedsrichter hatte versehentlich ein 2:3 für die Talstädter eingetragen und so der Tabelle ein schiefes Bild verpasst.

Auf dem Platz hatte letztlich der Favorit die Nase – wenn auch sehr knapp – vorne. Gabriel Pavic sorgte in der 10. Minute für das frühe 1:0. Der Außenseiter glich in der 23. Minute durch Mady Demba zum 1:1 aus.

Kurz nach der Pause markierte die SG nach einer scharfen Flanke von Deniz Demir das 2:1 - ein Schramberger bugsierte den Ball ins eigene Netz (48.). Postwendend markierte jedoch Benjamin Allili den 2:2-Ausgleich.

Die Gastgeber rannten in der Folgezeit bis zum Schluss an und wurden in der 87. Minute belohnt: Levin Kammerer versenkte den Ball mit einem satten 20-Meter-Schuss zum 3:2-Siegtor in die Maschen. KREISLIGA A 3SV Renquishausen – SG Frittlingen/Wilflingen 2:0 (1:0). Das Topspiel auf dem Heuberg endete mit einem Sieg für den jetzt mit 53 Punkten alleinigen Zweiten.

Die Leintäler gerieten nach einem Abwehrpatzer in der 37. Minute durch Leander Honer 1:0 in Rückstand. In einer umkämpften Partie mit vielen Strafraumaktionen auf beiden Seiten verpasste die Gastelf aus ihren sich bietenden Abschlüssen das 1:1 zu erzielen. In der bis zum Ende spannenden Partie markierte Torjäger-Legende Marius Butz mit seinem 31. Saisontreffer in der 82. Minute das 2:0. Schiedsrichter: Andreas Rudoll. Zuschauer: 250.