Umso wichtiger für die neue Spielgemeinschaft mit dem Nachbarn FC Hardt, der noch um den Klassenerhalt zittern muss. 19.20 Uhr am „Wiesenwegle“: Die Lauterbacher können es kaum noch erwarten. Immer wieder rufen die Spieler, Betreuer fast zwei Minuten lang zu Schiedsrichter Werner Hertkorn „pfeif doch bitte endlich ab. Da passiert nichts mehr.“

Emotionen brechen sich Bahn

Der Pfiff ertönt und der Jubel beginnt. Hüpfen, Umarmen, Herzen, Bierspritzdusche und einen riesigen Bierhumpel – das typische Bild einer Meisterfeier. Die obligatorischen T-Shirts sind schnell ausgepackt. Die Wimpelübergabe durch Staffelleiter Reiner Merz aus Durchhausen erfolgt.

Lesen Sie auch

Zuvor war es für die Kickers allerdings über zwei Stunden bei schwülen Temperaturen noch einmal anstrengend. Gegner Villingendorf schenkte nichts her. 17.28 Uhr: Durch einige Ehrungen begann die Partie neun Minuten später als das Spiel der SG Zimmern II/Horgen „Auf dem Kampf“ gegen den SC Lindenhof (5:1). Obwohl die beiden Torjäger aus dem 50-Tore Sturm – Marius Elter, der aus dem Istanbul-Urlaub kam auf der Bank saß, und Vincent Krüger fehlten - nach 120 Sekunden schockte Marc Müller die Gastgeber mit dem 0:1-Blitzstart. 17.41 Uhr: In Horgen steht es 0:0. Ein Tor und die SG wäre Meister. Der Treffer fällt - allerdings für die Kickers zum 1:1. Und wie: Nach nervösem Beginn fasst sich Leon Kaiser bei einem 28-Meter-Freistoß ein Herz und jagt die Kugel in den Winkel. 17.48 Uhr: Zimmern trifft zum 1:0, damit scheint früh klar, dass die Lauterbacher am besten drei Punkte holen sollten. Durch Trinkpause und Netzkontrolle beim Ausgleich ist die Partie in Lauterbach deutlich später dran als in Horgen. 17.53 Uhr: Der Jubilar und Torjäger nimmt es letztlich selber in die Hand - besser den Kopf. Marco King köpft bei einer Flanke von Rechst durch Joshua Broghammer den Ball an Pfosten, von dort fällt er ihm vor die Füße und aus zwei Metern drückt er zum 2:1 über die Linie (27.). Bis zur Pause gab es zwei, drei weitere Chancen zum dritten Treffer. 18.30 Uhr: Lindenhof markiert das 1:1 in der 65. Minute. Bei den Kickers läuft gerade erst die zweite Hälfte an. Die Spieler bekommen es gar nicht mit und bei weiteren Nachfragen „wie steht es in Horgen“ wird schnell klar, dass bei 2:1 und 3:1 keine weitere Hilfe kommt. Zeitgleich verhindert Kickers-Keeper Jonas Moosmann mit einer Monsterparade gegen Janik Schefold das 2:2 (54.).

Entscheidung durch Christoph Müller

18.39 Uhr: Spielertrainer Christopher Müller erhöht in der 66. Minute auf 3:1 für die Kickers und tütet den Titel ein. Weitere klare Chancen zu einem 4:1 oder 5:1 bleiben ungenutzt. Die restlichen noch 40 Minuten bis in die Nachspielzeit werden mit Applausauswechslungen und für Galerie genutzt, ehe Saison kurz vor halb Acht beendet ist. Kickers Lauterbach: Jonas Moosmann – Max Moosmann, Ralph Burkardt, Yannick Broghammer, Leon Kaiser, Emilio Haas, Christoph Müller (89. Manuel King), Marco King (84. Niklas Käfer), Dennis Rothkranz (90.+1 Steffen Maier), Joshua Broghammer, Christian Burgbacher.