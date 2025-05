Fußball Kreisliga A 1: Kickers Lauterbach setzen Ausrufezeichen

Kickers Lauterbach - SG Mariazell/Locherhof 4:1 (3:1). Von Anfang bis Ende durchgezogen, haben die Lauterbacher das Verfolgerduell Erster gegen Dritter. Drei ihrer vier Treffer fielen für den Gegner in für ihn sehr ungünstigen Momenten zu Beginn und zum Ende der ersten Hälfte.

1:0 nach nur 120 Sekunden

Keine 120 Sekunden waren gespielt, als der erste Paukenschlag zum 1:0-Blitzstart führte. Joshua Broghammer bediente Yannick Broghammer per Flanke – 1:0 für den Favoriten. Der wollte auch im zehnten Heimspiel ungeschlagen bleiben und den neunten Sieg eintüten. Gesagt getan. Zunächst hielten die Eschbronner vehement dagegen.

Lesen Sie auch

Kickerskeeper Moosmann stark

Kickers-Schlussmann Jonas Moosmann glänzte bei zwei starken Paraden. Bei einer Freistoßflanke in der 29. Minute war er jedoch machtlos und Marius Lobert bugsierte die Kugel zum 1:1 ins Netz. In der Folgezeit waren die Gastgeber wieder am Drücker und gingen in der 35. Minute erneut in Führung. Ein Schuss von Christoph Müller wurde vom Mariazeller Markus Dold unhaltbar für seinen Keeper Peter Weber zum 2:1 abgefälscht. Ein Wirkungstreffer, auf den die Kickers in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch das 3:1 nachlegten. Torjäger Marco King setzte im Gäste-Strafraum energisch nach, der Ball prallte irgendwie gegen den Pfosten und King staubte den Abpraller mit dem Pausenpfiff ins Netz.

SG drängt auf Anschluss

Nach Wiederbeginn versuchte die SG Mariazell/Locherhof alles, um zum Anschluss zu kommen, hatte jedoch Pech mit einem Weitschuss an die Querlatte (64.). Vier Minuten später mehr Glück aufseiten der Gastgeber. Dennis Rothkranz wurde im Strafraum von den Beinen geholt – Elfmeter. Yannick Broghammer verwandelte zum 4:1, schnürte einen Doppelpack zur frühen Entscheidung. Die Kickers waren letztlich sogar dem fünften Treffer näher, als King einen Querpass von Joshua Broghammer nicht ins Tor unterbringen konnte (80.).

Statistik

Kickers Lauterbach: Jo. Moosmann – Ma. Moosmann, Burkhardt, Ya. Broghammer (76. Maier), Er. Haas, Ma. Haas, Ch. Müller (55. Lu. Kunz), Mar. King (88. Käfer), Rothkranz, Jo. Broghammer (82. Man. King), Burgbacher (84. Kaiser). SG Mariazell/Locherhof: Weber – Schaumann, Verrino (52. Da. Schaumann), Hornberger (27. Scheck), Dold, Lobert (80. Auber), Lu. Flaig, Ma. Flaig, Kuner, Ti. Flaig (85. Ho. Kunz), Tramnitz (60. Bamboi). Tore: 1:0, 4:1 Yannick Broghammer (2., 68.), 1:1 Marius Lobert (29.), 2:1 Christoph Müller (35.), 3:1 Marco King (45.+2). Schiedsrichter: Ahmet Nacar (Offenburg). Gelbe Karten: 4/3. Zuschauer: 150.