Das 3:1 gegen den SV Villingendorf krönte eine starke und konstante Runde der Lauterbacher. Die Kickers legten eine Serie von 22 Spielen ohne Niederlage hin.

Waren ab dem 5. Spieltag unbesiegt. Am Ende reichte es zu 67 Punkten, 79:22-Toren und und einer tollen Heimbilanz in der KANO-Arena. In Lauterbach zu gewinnen war in dieser Runde für keinen Gast möglich. 13 Spiele, 12 Siege, 37 Zähler, 52:9-Tore. Nur Absteiger SV Waldmössingen II gelang ein 1:1.

Lesen Sie auch

400 Spiele mit 177 Treffern

Es sind die kleinen Geschichten für die Ewigkeit, die bestimmte Spieler mitschreiben. So wie Lauterbachs Torjäger Marco King. Alleine sein Nachnahme ist ein Inbegriff für Lauterbach. Sind doch die berühmtesten Söhne der Gemeinde - die beiden früheren Radball-Weltmeister Werner und Jürgen King - jedem ein Begriff.

Als er in der 27. Minute das erlösende 2:1 erzielte, nachdem zuvor Leon Kaiser mit einem Traumfreistoß zum 1:1 (15.) den Weg ebnete, in typischer Torjägermanier im Fünfmeterraum per Abstauber war es ein besonderer Treffer, wieder aus dem Namens-Hause King. Vor der Partie wurde er für sein 400. Spiel geehrt, das Meister-Tor bedeutete den 177 Treffer. „Ja es war wichtig, dass wir nach dem schnellen 0:1 bald zurückgekommen sind. Da wirst du schon etwas nervös, wenn es im letzten Spiel um etwas geht“, so King. Er war mit 18 Treffern bester Torschütze vor Yannick Broghammer, der gegen Villingendorf bei zahlreichen Chancen allerdings locker hätte selber noch zwei oder drei Treffer erzielen können. Joshua Broghammer (10) und Dennis Rothkranz (9) folgen.

Besonderer Titel

Weil die Kickers in der kommenden Runde eine Spielgemeinschaft mit dem FC Hardt eingehen, schwang ein bisschen Wehmut über den Platz mit bei den Jubelfeierlichkeiten. Der zukünftige Trainer Marco Lenz schaute ebenfalls vorbei.

Der neue Trainer schaut zu

Er setzt den Reigen der ehemaligen Landesliga-Kicker des SV Seedorf fort, die den Weg zu den Kickers (zurück-)fanden wie der scheidende Spielertrainer Christoph Müller, der sich mit seinem 6. Saisontor verabschiedete, Dennis Rothkranz (hört auf), Yannick und Joshua Broghammer. Sportlich zeigten die Kickers als breit aufgestelltes Team auch im letzten Spiel nochmals alles, was sie zum A1-Meister machte: Willensstärke, Offensivdrang mit Torgefährlichkeit, Ballsicherheit und Variabilität.

Triplemeister

Sehr zur Freude der Zuschauer wurde es bei der Einweihung des neuen Sportheims der Kickers ein „Meister-Wochenende“ mit drei Titeln in weniger als 24 Stunden. Vor der Ersten machten die Herren II in der Kreisliga C Staffel 1 im Derby gegen die SG 08 Schramberg/SV Sulgen III alles klar und wurden mit 44 Punkten und 60:16-Toren in 18 Spielen Meister vor der SG Irslingen/Epfendorf II (38). Beste Torjäger wurden Felix Kunz (10) sowie Jens Schulze (11), der am Spätnachmittag noch für sein Karriereende verabschiedet wurde.

Das i-Tüpfelchen lieferte am Tag nach den Aktiven-Feierlichkeiten die U17-B-Junioren, die sich den Kreisstaffel-Titel sicherten. In einem echten „Endspiel“ gewannen sie gegen den punktgleichen Verfolger JFV Oberes Donautal mit 5:1.