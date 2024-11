Fußball Kreisliga A 1: Fernduell der Aufstiegsaspiranten

1 Die SG Irslingen/Epfendorf (grünes Trikot) möchte sich in ihrem derzeit erfolgreichen Lauf nicht aufhalten lassen. Foto: Bernd Müller

Spannende Partien um die Rangfolge in der Spitzengruppe stehen an. Keiner will sich einen Ausrutscher leisten. Kickers Lauterbach zum Top-Spiel nach Irslingen.









In den Fernduellen wartet die Konkurrenz auf einen jeweiligen Ausrutscher der Favoriten. TOPSPIELE, Sonntag, 14.30 UhrSG Irslingen/Epfendorf (24 Punkte) – FV Kickers Lauterbach (in Irslingen/34/Vorrunde: 1:3). Der Herbstmeister steht beim Überraschungsteam der letzten Wochen auf dem Prüfstand. Die Kickers sind auf dem Papier zwar Favorit, doch die Formkurve verspricht eine spannende und eng umkämpfte Partie. In der englischen Woche landete die Heimelf den fünften Sieg in Serie, ist seit acht Begegnungen ohne eine Niederlage. Die Kickers Lauterbach indes eroberten sich die Pole Position mit neun Siegen und 27 Punkten. Spielte in den letzten sechs Partien fünfmal zu Null.