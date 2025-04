Der SC Lindenhof (21 Punkte) kletterte durch den „Dreier“ vor die Talstadt-Reserve (20) aus Schramberg auf den Relegationsplatz Zehn. Einen Platz davor muss die SG Böhringen/Dietingen (22) ebenfalls immer mehr zittern.

Schlussspurt der Kickers

Dabei hielten die SG Böhringen/Dietingen beim Tabellenführer Kickers Lauterbach bis sechs Minuten vor dem Ende ein 1:1 – dann brach sie mit drei Gegentreffern komplett ein. Hinter dem Sportclub hoffen der SV Waldmössingen II (16) und der SV Harthausen (15) noch, mit einer kleinen Serie in der Saisonendphase das rettende Ufer zu erreichen. SC Lindenhof – SpVgg Oberndorf 4:0 (1:0). Einen erneut wichtigen und wertvollen Heimsieg landete der SC Lindenhof. Auf dem Papier war der Gastgeber klarer Favorit im Stadtderby gegen die SpVgg Oberndorf. Doch so einfach wurde es zu Beginn (noch) nicht. Oberndorf verlegte sich auf eine kompakte Defensive.

Starke Paraden von Keeper Schoger

Gäste-Torhüter Tobias Schoger parierte mehrere Male und hielt die Neckarstädter mit einem 0:0 eine halbe Stunde lang im Spiel. Dann platzte der Knoten beim sehr gut spielenden Patrick Grathwol, der zunächst zwei, drei gute Abschlüsse nicht verwerten konnte.

Beim 1:0 kam ihm ein Standard zu Hilfe und per Kopfball traf er nach einer Ecke zum 1:0 (33.). Bis zur Pause hätte es durchaus bereits 3:0 stehen können. Direkt nach dem Seitenwechsel legten die Schützlinge von Marco Rapp und Eric Heß nach. Schoger ließ hierbei einen Schuss von Marko Ivanko zurückprallen und Grathwohl schob zum 2:0 über die Linie (53.).

Keine sechs Minuten später besorgte Felix Schmidt mit einer feinen Einzelaktion das 3:0 (59.) und schob rechts unten ein. Die Partie war längst entschieden und Slava Edamenko markierte nach einem Eckball per Kopfball den 4:0-Endstand nach 75 Minuten.

SC-Trainer Rapp zufrieden

Das Resümee von SCL-Trainer Marco Rapp fiel zufriedenstellend aus: „Wir wussten von Anfang an, dass Oberndorf mit zehn Mann tief stehen würde. Deswegen war einiges verkrampft. Umso wichtiger war das schnelle 2:0 nach der Pause. Da gingen beim Gegner die Köpfe runter und wir legten nach. Der Sieg war in der Höhe absolut verdient, da wir noch zahlreiche weitere Möglichkeiten haben liegen lassen.“ STATISTIKSC Lindenhof: M. Schmidt – Edamenko (82. Madrazo), Ulmschneider, Singer (75. Grahic), Dausch, Heß, Ivanko, Grathwol (65. Schmid), F. Schmidt (61. Babciu), Völkle, Hils. SpVgg Oberndorf: Schoger – Lau, Kutzler, Ionel, Muharemi, (82. Voronov), Brandecker (65. Hassoun), Biggel (60. Andreev), Okanovic, Gaiselmann, Qunaj (58. Zota), Herz. Tore: 1:0, 2:0 Patrick Grathwol (33., 53.), 3:0 Felix Schmidt (59.), 4:0 Slava Edamenko (75.). Schiedsrichter: Max Müller (Geislingen). Zuschauer: 150. SG Schramberg/Sulgen II – SV Harthausen 1:1 (0:0). Keinen Sieger gab es im zweiten Kellerduell in der Talstadt. Bei den Talstädtern fehlte Spielertrainer Alexander Wenz wegen eines privaten Termins in Italien.

Sein Trainerkollege Manuel Bosch coachte das Team im Kellerderby gegen den Tabellenvorletzten. Beide Teams lieferten sich eine umkämpfte Partie auf Augenhöhe, in der in den den ersten 45 Minuten liegen blieben. Die SG08 kam besser aus der Kabine und markierte in der 50. Minute durch Robin Weber die 1:0-Führung.

Vorentscheidung verpasst

In der Folgezeit verpassten die Hausherren das 2:0 zur Vorentscheidung. So blieb es bis zum Ende spannend, und die Moral des SVH wurde in der Endphase belohnt - Torjäger Albert Reim sorgte für den wichtigen 1:1-Ausgleich und sicherte einen wertvollen Zähler in Richtung Klassenerhalt-Traum. Tore: 1:0 Robin Weber (50.), 1:1 Albert Reim (82.).Schiedsrichter: Dieter Heizmann (Mühlenbach). Zuschauer: 100.