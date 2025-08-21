Fußball: Korkmaz macht die 100 voll

1 Serkan Korkmaz absolvierte gegen den FC Waldkirch sein 100. Pflichtspiel für den FSV Rheinfelden. Foto: Uli Nodler Der FSV Rheinfelden steht am Sonntag bei der Spvgg. Gundelfingen-Wildtal vor einer neuen Herausforderung.







„Hoffentlich sind dann auch alle Spieler ausgeschlafen“, bereitet FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna der 11 Uhr-Termin im nördlichen Breisgau etwas Sorgen. Dennoch ist er guter Dinge, weil die Mannschaft beim Saisonstart gegen einen vermeintlichen Titelfavoriten überzeugend aufgetreten ist und die drei Punkte problemlos eingesackt hat. Das erste Saisonspiel war auch ein Jubiläum für Spielmacher Serkan Korkmaz. Der Kapitän bestritt gegen den FC Waldkirch sein 100. Pflichtspiel. Anschließend ließ er sich von der Mannschaft feiern. Vorbei sind nach den Eindrücken im Pokal die Zeiten, wo sich der FSV auswärts ab und an etwas hängen ließ. „Wir gehen da hin, um etwas mitzunehmen, um die Heimreise nicht mit leeren Händen anzutreten“, betont Da Rugna. Aber Vorsicht ist geboten. Denn: Die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal hat sich für die neue Saison gut verstärkt und am ersten Spieltag beim SV Mundingen, dem ebenfalls ein Tabellenplatz im oberen Tabellendrittel zugetraut wird, 5:2 gewonnen. Das Ergebnis ist schon eine Hausnummer. Deshalb ist der FSV Rheinfelden gut beraten, diese zweite Saisonpartie hochkonzentriert zu bestreiten. Drei Tage später stehen sich beide Mannschaften erneut gegenüber. Diesmal im Pokal. Dann empfangen die Rheinfelder am Mittwoch Gundelfingen/Wildtal im heimischen NaturEnergie-Stadion. Darauf freut sich der FSV-Vorsitzende besonders, zumal der FSV bislang im Südbadischen Verbandspokal noch nie das Achtelfinale erreicht hat.