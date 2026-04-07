Die erste Runde im Gigantenduell zwischen Real Madrid und dem FC Bayern geht an die Münchner. Nach dem 2:1 in Spanien steht die Tür zum Halbfinale offen.
Madrid - Erst umarmten sich die beiden Matchwinner Manuel Neuer und Harry Kane erleichtert, dann jubelten die beiden Stars des FC Bayern München nach dem wichtigen 2:1 (1:0)-Erfolg im Viertelfinal-Hinspiel über Angstgegner Real Madrid verhalten. Der deutsche Fußball-Rekordmeister machte in Madrid bei seiner Champions-League-Mission einen wichtigen Schritt und befindet sich vor dem Rückspiel in München in einer Woche in einer Top-Ausgangslage.