1 Nach dem Check-in Im Öschberghof bat Kölns neuer Trainer Steffen Baumgart am Freitagnachmittag seinen Kader auf dem Sportplatz in Aasen zur ersten lockeren Einheit des zehntägigen Trainingslagers.Foto: Roland Sigwart Foto: Schwarzwälder Bote

Die Kölner sind da. Am Freitagmittag bezog der Bundesligisten im Öschberghof sein Trainingslager.

(mib). Mit dem Flugzeug war die Mannschaft um ihren neuen Trainer Steffen Baumgart von der Domstadt aus angereist. Am Freitagnachmittag bat Baumgart auf dem Aasener Sportplatz zur ersten Trainingseinheit. Nach dem Spiel gegen Bayern München (Samstag, 16 Uhr) wird das Kölner Team am Sonntag (17 Uhr) in Bad Dürrheim gegen den Schweizer Zweitligisten FC Schaffhausen testen. In der Regel trainieren die Profis in der kommenden Woche täglich um 10 Uhr und um 16 Uhr. Die Einheiten werden öffentlich sein. Am Donnerstagabend steht aber auch ein interner Grillabend an. 31 Spieler zählen zum aktuellen Kader. Steffen Baumgart musste sogar noch Akteure vor der Abreise aussortieren. n Hauptsport