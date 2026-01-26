Fußball: Kevin Schneider sucht eine neue Herausforderung

1 Kevin Schneider geht. Foto: Eibner Der Co-Trainer des FC Grosselfingen wird den Bezirksligisten zum Saisonende verlassen.







Im Januar 2022 vermeldete der damalige A-Ligist FC Grosselfingen einen Transfer-Coup. Mit dem ehemaligen Jugendspieler Kevin Schneider kehrte ein Offensivtalent zum FC Grosselfingen zurück und diese Verpflichtung schlug richtig ein. In der Rückrunde erzielte der Vollblutstürmer in 16 Saisonspielen 15 Tore und war somit maßgeblich am Aufstieg seines Teams in die Bezirksliga beteiligt. Auch in den Folgejahren war Schneider als Spieler und später dann auch als spielender Co-Trainer eine große Stütze für die Grosselfinger.