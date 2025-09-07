Fußball Kellerderby: SG Hardt/Lauterbach dreht nach der Pause auf

SG Schramberg/Sulgen – SG Hardt/Lauterbach 1:3 (0:0). Nach dem 0:0 zur Halbzeit werden die Gastgeber nach Wiederbeginn regelrecht überrumpelt, führen die Gäste mit 3:0. Es dauerte, bis sich die Heim-SG von diesem Rückschlag erholte. Hoffnung keimte mit dem 1:3 (71.) auf, doch durch eine vermeidbare Rote Karte noch in derselben Minute erschwerte dies alle Bemühungen der Gastgeber.

Beide Teams engagiert Justin Profft (rechts) von der SG Schramberg/Sulgen leitete über Außen vielversprechende Angriffe ein. Foto: Jürgen Schleeh Beide Mannschaften gingen im Derby engagiert und einsatzfreudig zur Sache. Auf direktem Weg ging es bei Ballbesitz Richtung gegnerisches Tor. Den ersten Warnschuss gab Marco King von der Gast-SG bereits nach drei Minuten ab, der aus der Distanz über das Tor von Yaroslav Amrosh zog. Zunächst spielte sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab. Der Spielaufbau wurde immer wieder durch konsequentes Pressing gestört, so dass es zu wenigen Torraumszenen kam. Zunehmend gelang es der SG Hardt/Lauterbach das Geschehen in die Hälfte der SG Schramberg/Sulgen zu verlagern. Auch was die Tormöglichkeiten betraf, waren die Gäste gefährlicher.

Schondelmaier als Antreiber

Im Umschaltspiel suchte die SG Hardt Lauterbach meist über die Außenbahnen gefährlich vor das Tor der SG Schramberg/Sulgen zu kommen. Foto: Jürgen Schleeh

Antreiber bei der Gast-SG war immer wieder der agile Thomas Schondelmaier. Der rackerte vor dem eigenen Sechszehner, leitete Angriffe ein, meist über Joshua Broghammer. Und wenn der von rechts in den Strafraum flankte, war Schondelmaier als Abnehmer zur Stelle. So in der 28. Minute, als er volley aus kurzer Distanz nur das Außennetz traf. Die Entlastungsangriffe der Heim-SG fanden seltener statt. Meist war hier Justin Profft beteiligt, doch der finale Pass kam meist nicht an. In der Nachspielzeit vor dem Pausengang flankte Profft auf Albijan Spahija in der Mitte, dessen Schuss zur Ecke geklärt wurde. Auch die folgende Ecke von Profft wurden von Jonas Moosmann, Torhüter der Gäste, entschärft.

Gastgebern fehlt nach Pause Konzentration

Die SG Hardt/Lauterbach (Robin Bösinger, blaues Trikot) zeigte sich auch in Überzahlsituationen der SG Schramberg/Sulgen entschlossener. Foto: Jürgen Schleeh

Das intensive Spiel hatte die SG Schramberg/Sulgen einiges an Kraft gekostet, denn nach Wiederbeginn fehlte es an der nötigen Konzentration, bis man wieder sortiert war. Diese Phase wurde von der SG Hardt/Lauterbach konsequent ausgenutzt. Joshua Broghammer setzte Marco King perfekt in Szene, der die Gäste mit 1:0 (49.) in Führung brachte. Nur drei Minuten darauf nahm King an der Mittellinie einen Steilpass von Robin Bösinger auf, hatte freie Bahn. Gegen die überrumpelte Abwehr der Gastgeber vollendete Marco King zum 2:0, wobei er Torhüter Amrosh durch die Beine schoss. In der 54. Minute die Vorentscheidung zu Gunsten der SG Hardt/Lauterbach. Nach einem Freistoß von Leon Kaiser war Luca Calvagna per Kopf zur Stelle – führten die Gäste 3:0.

Ahmed Mohamed verkürzt zum 1:3

Pech hatte Nico Matasovic, als Gästekeeper Mossmann per Fußabwehr einen Hochkaräter aus kurzer Distanz vereitelte. Die SG Schramberg/Sulgen steckte trotz des klaren Rückstands nicht auf und wurde in der 71. Minute mit dem 1:3 durch Ahmed Mohamed belohnt, der über Linksaußen durchging und flach abzog.

Bärendienst

Beim Gerangel um den Ball für ein schnelles Anspiel stellte sich Hidajet Licina vom Gastgeber zu robust an, stieß einen Gästeakteur zu Boden, so dass Schiedsrichter Markus Benz die Rote Karte zückte. Ein Bärendienst von Licina für die Heim-SG, die drauf und dran war, sich heranzukämpfen. So übernahmen die Gäste wieder das Geschehen und hatten durch Joshua Broghammer, Thomas Schondelmaier und Robin Bösinger Chancen, um höher zu gewinnen.

Stimmen zum Spiel

Justin Profft (Spielführer SG Schramberg/Sulgen): „Wir sind eigentlich gut in die Partie gestartet, haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Die zehn Minuten nach der Halbzeit haben wir einfach verschlafen. Das wird in der Bezirksliga halt bestraft, ist es natürlich extrem schwer, ein 0:3 aufzuholen. Wir müssen weitermachen, hart arbeiten, was anderes bleibt uns nicht übrig.“

Marco Lenz (Spielertrainer SG Hardt/Lauterbach): „Ein verdienter Sieg, auch wenn wir uns in der ersten Halbzeit etwas schwer getan haben. Im letzten Drittel waren wir nicht konsequent genug. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann deutlich besser gemacht. Jetzt haben wir endlich die ersten drei Punkte, haben sich die Jungs einfach auch verdient.“

Statistik

SG Schramberg/Sulgen: Yaroslav Amrosh – Amet Amedov, Jason Sisic (60. Hidajet Licina), Cosmin Prodan (89. Dariuoosch Llapjani), Albijan Spahija, Justin Profft, Maxim Schulz, Kevin Schulze, Nico Matasovic, Ahmed Mohamed, Benjamin Alili (79. Ibrahim Zibari).

SG Hardt/Lauterbach: Jonas Moosmann – Ralph Burkhardt, Max Bernhardt, Leon Kaiser (83. Sven Henne), Robin Bösinger, Thomas Schondelmaier (90. Felix Ganter), Christian Haberstroh, Stefan Gaus, Marco King (54. Luca Calvagna), Yannick Broghammer (78. Elias Schmid), Joshua Broghammer.

Tore: 0:1 (49.), 0:2 (52.) beide Marco King, 0:3 (54.) Leon Kaiser, 1:3 (71.) Ahmed Mohamed.

Schiedsrichter: Markus Benz; Gelbe Karten: 1/0; Gelb-Rot: (71.) Hidajet Licina (Heim-SG).

Zuschauer: 350.