Fußball Kellerderby: SG Hardt/Lauterbach dreht nach der Pause auf

Das Derby zwischen der SG Schramberg/Sulgen entscheidet die SG Hardt/Lauterbach mit drei Toren innerhalb von fünf Minuten.
SG Schramberg/Sulgen – SG Hardt/Lauterbach 1:3 (0:0). Nach dem 0:0 zur Halbzeit werden die Gastgeber nach Wiederbeginn regelrecht überrumpelt, führen die Gäste mit 3:0. Es dauerte, bis sich die Heim-SG von diesem Rückschlag erholte. Hoffnung keimte mit dem 1:3 (71.) auf, doch durch eine vermeidbare Rote Karte noch in derselben Minute erschwerte dies alle Bemühungen der Gastgeber.