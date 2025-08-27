Fußball: Kein klarer Meisterschafts-Favorit

Zwei Monate nach dem letzten Spieltag der Saison 2024/2025 rollt wieder der Ball in der Bezirksliga Hochrhein. Einen klaren Titelfavoriten gibt es derweil nicht.
Anders als in den vergangenen Jahren startet die Bezirksliga heuer erst Ende August. Bei den hiesigen Vereinen kommt diese Entscheidung sehr gut an. Urlaubszeit herrscht dennoch. Daher werden an den ersten Spieltagen sicherlich noch nicht alle Mannschaften im Vollbesitz ihrer Kräfte sein. Immer wieder als einer der Topfavoriten auf die Meisterschaft wird der TuS Lörrach-Stetten genannt. Beim Traditionsklub von der Tullastraße hat sich im Sommer einiges getan. Sage und schreibe 13 Neuzugänge präsentierte Sportchef Franco Viteritti. Ein Septett um Angreifer Danilo Avellina verließ den TuS. Nicht mehr an der Seitenlinie steht indes die Vereinsikone Sascha Müller. Der 45-Jährige hält sich nun mehr im Hintergrund bei seinem Herzensklub auf. Das Kommando inne haben jetzt Andreas Schatz und Ex-Profi Fabio Viteritti als spielender Trainer.