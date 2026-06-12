Fußball: Kanada holt ersten WM-Punkt überhaupt - 1:1 gegen Bosnien

Lange Zeit sieht Bosnien-Herzegowina beim WM-Auftakt in Kanada wie der Sieger aus. Doch der Gastgeber schlägt zurück - und geht erstmals in seiner WM-Geschichte nicht als Verlierer vom Feld.
Toronto - Kanada hat sein WM-Trauma auch im siebten Anlauf nicht überwinden können, eine Auftaktpleite beim XXL-Turnier aber abgewendet. Der Co-Gastgeber verbuchte mit dem 1:1 (0:1) gegen Bosnien-Herzegowina zumindest einen Punkt, wartet bei seiner insgesamt dritten WM-Teilnahme jedoch weiter auf den ersten Endrundensieg.