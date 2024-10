Fußball: „Joker“ Eger macht für SG Deckel drauf

1 Mit 1:3 musste sich der SV Dotternhausen im Pokal der SG Bösingen II/Beffendorf geschlagen geben. Foto: Kara

Durch eine 1:3 (0:0)-Niederlage gegen den Bezirksliga-Konkurrenten SG Bösingen II/Beffendorf hat der SV Dotternhausen den Sprung ins Achtelfinale des Möbel-Fetzer-Bezirkspokals verpasst.









Da die beiden Mannschaften bereits am Sonntag in der Bezirksliga Staffel 1 – dann aber in Bösingen – wieder aufeinander treffen, gab das Dotternhausener Trainerteam um Chefcoach Mathias Mauz zahlreichen Akteuren, die in den vergangenen Wochen nicht so oft zum Zug gekommen waren, die Gelegenheit, Spielpraxis zu sammeln.