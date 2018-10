Fußball Janik Michel trifft und trifft und trifft

Seit der mittlerweile 26-Jährige seine Fußballschuhe für die Elf von Trainer Onur Hepkeskin schnürt, läuft es rund beim Aufstiegsaspiranten aus dem Ortteil von Sulz am Neckar.

Gerade erst hat man sich nach einem 5:2 gegen die Sportfreunde Gechingen die Tabellenführung in der Landesliga Staffel 3 gesichert.

Janik Michel hat in diesem Spiel wieder einen Doppelpack geschnürt. In der vergangenen Saison hat der Torjäger nach seinem Wechsel vom SSV Ulm 1846 in 15 Spielen 24 Mal getroffen. Bei einem früheren Gastspiel in der Landesliga hatte er damals für den FC Gärtringen in einer Saison 40 Mal eingenetzt. Das erinnert doch schwer an einen der "Marke Müller".