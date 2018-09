Fußball Jan Dehner vom FC Hechingen für ZDF-Sportstudio nominiert

Jan Dehner selbst war über seine Nominierung überrascht: "Unser Trainer hat das Video ohne mein Wissen eingeschickt. Ich selbst hätte das nicht getan", erzählt er auf Nachfrage von schwarzwaelder-bote.de. Doch seine Freude über die Nominierung lässt sich auch am Telefon nicht verbergen: "So ein Tor schießt man nicht alle Tage, vor allem in so einem wichtigen Spiel, und wenn dieses dann auch noch mit einer Nominierung für das ZDF-Torwandschießen endet, ist es umso schöner."

Hier geht's zum Voting

Auch Trainer Stefan Ermantraut freut sich über die Nominierung: "Wir wünschen uns, dass Jan das Voting gewinnt. Wenn ein Fußballer aus unserer Mitte es ins Aktuelle Sportstudio schafft, dann wäre das nicht nur für unseren Club, sondern für die ganze Stadt eine tolle Geschichte."