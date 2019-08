Fußball Jake Hirst setzt TSG Balingen schachmatt

In den ersten 45 Minuten war die Partie kein Leckerbissen. Beide Teams setzten auf Sicherheit und ließen wenig zu, so standen beim Kabinengang auf beiden Seiten keine Torchancen zu Buche.

Hier gibt es unseren Liveticker zum Nachlesen

Auch in Durchgang zwei war die TSG in der ungewohnten Rolle das Spiel machen zu müssen. Das gelang nur mäßig. In der 69. Minute sorgte dann eine Standardsituation für die Entscheidung in dieser Partie.