Fußball Ist TSG Balingen auf Fan-Krawalle vorbereitet?

Doch bevor solche Begegnungen in der Bizerba-Arena überhaupt stattfinden können, muss das Stadion fit für die Regionalliga gemacht werden. Dazu investiert die Stadt rund 250.000 Euro in das Stadion, um es vor allem in Sachen Sicherheit auf den von der Regionalliga Südwest geforderten Stand zu bringen. Dazu gehören etwa ein separater Eingang für Gästefans, eine Zaunanlage oder der Aufbau einer Stufenanlage auf der Gegengeraden.

Pro Heimspiel ein eigenes Sicherheitskonzept

Und dann, so Haußmann weiter, gilt es natürlich für jedes Spiel ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten, wie man die gewaltbereitschaft gewisser Fangruppen in Griff bekommt. Dazu bedarf es gewisser Absprachen mit der Polizei und auch mit der Stadt als Eigentümer der Bizerba-Arena.

Doch insgeheim hofft Haußmann darauf, dass es zu solchen Bildern in Balingen nie kommen wird. "Das letzte Urteil hat jetzt der DFB, der die gewaltbereiten Mannheimer Fans vielleicht von gewissen Auswärtsspielen ausschließt."

Wie mittlerweile bekannt wurde, sind bei dem abgebrochenen Aufstiegsrelegationsspiel zur 3. Liga 45 Personen verletzt worden. Der DFB-Kontrollausschuss kündigte nach dem Spielabbruch in der Relegation Ermittlungen an. Und auch auf die Polizei kommt viel Arbeit zu. Den Tätern wollen die Ermittler mit Videoaufnahmen auf die Spur kommen. "Es sind mehrere Kameraeinstellungen, die jetzt komplett gesichtet werden", sagte ein Polizeisprecher am Montag. "Das kann sich über mehrere Wochen hinziehen."

DFB ermittelt gegen Waldhof Mannheim

Unter den Verletzten waren sechs Polizisten. Es gab laut Polizei zehn Festnahmen und 24 Strafanzeigen. Deren Zahl kann sich nach Auswertung der Aufnahmen dem Sprecher zufolge aber noch erhöhen. "Es wird auf jeden Fall bei jeder Tat ein Strafverfahren eingeleitet", kündigte der Sprecher an - notfalls gegen unbekannt. Ihm zufolge kommen zahlreiche Delikte in Frage - von Körperverletzung über Landfriedensbruch bis hin zu Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.