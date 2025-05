Fußball in Wolfach: FC Kirnbach hat jetzt einen Ältestenrat

Fußball in Wolfach

1 Das Vorstandsteam des FC Kirnbach um den Vorstand Wirtschaftsbetrieb und Technik, Andreas Esslinger (Zweiter von links) und den neu gewählten Vorstand Sport Andreas Fritschy (Sechster von links). Foto: Christiane Agüera Gerhard Schneider, Georg Erker und Matthias Buchholz wurden in der Hauptversammlung zum ersten Ältestenrat des Vereins bestimmt.







Der FC Kirnbach hat einen neuen Vorstand Sport: Andreas Fritschy wurde in der Hauptversammlung am Freitag einstimmig gewählt. Zuvor zog das Team um den scheidenden Sportvorstand Günter Wöhrle, der sich wie berichtet nicht mehr zur Wahl stellte, positive Bilanz. Den Bericht von Kassiererin Andrea Bühler stellte der Vorsitzende Wirtschaftsbetrieb und Technik, Andreas Esslinger, vor und berichtete über eine positive Finanzlage, auch im Hinblick auf die Kunstrasenplatzsanierung, die in der Sommerpause ansteht.