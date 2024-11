Fußball in Wolfach: Auch Kirnbach kickt unter LED-Licht

Buchstäblich helle Freude herrscht beim FC Kirnbach: Nach den Sportplätzen in Wolfach und Halbmeil wurde nun auch das Kirnbacher Stadion auf LED-Flutlicht umgerüstet. Am Samstag wurde die Anlage offiziell übergeben.

Aller guten Dinge sind drei: „Als Dritter im Bunde der Stadt Wolfach hat jetzt auch der FC Kirnbach eine neue Flutlichtanlage“, freut sich der Club in einer Pressemitteilung. Umgerüstet auf die effiziente LED-Technik wurde die Anlage bereits Mitte Oktober, die offizielle Einweihung stand im Rahmen des Herbstfests an. „Mitte Oktober wurde es im Eschenloch-Stadion kurzfristig dunkel. Die alten Flutlichter mit einer Gesamtleistung von 18 Kilowatt wurden demontiert und durch moderne LED-Leuchten ersetzt“, heißt es in der Mitteilung.

Kirnbacher Platz als dritter in Wolfach neu bestückt

Die Planungen für dieses Projekt liefen schon einige Zeit. Wie berichtet, wurde 2022 zunächst die Standsicherheit der Flutlichtmasten an allen drei Wolfacher Sportplätzen geprüft. Noch im gleichen Jahr wurde die Flutlichtanlage im Stadion des FC Wolfach umgerüstet, Ende Januar diesen Jahres folgte die Anlage in Halbmeil. Jetzt war Kirnbach an der Reihe. Die Fachfirma habe nicht nur schon mehrere Kinzigtäler Plätze umgerüstet, sondern unter anderem auch das Stadion von Eintracht Frankfurt: „Es werden genau dieselben Leuchten verbaut wie in einem großen Stadion, nur in deutlich geringerer Stückzahl. So wurden acht Leuchten verbaut, in größeren Stadien mehr als 200“, heißt es in der Mitteilung. Die neue Beleuchtung habe gleich mehrere Vorteile. Mit der wichtigste Faktor für den Verein sei die Senkung der Energiekosten. Gleichzeitig lasse sich durch niedrigeren Stromverbrauch der CO₂-Fußabdruck verkleinern.

Auch die Nachbarn freuten sich, denn: Das Licht komme gebündelt auf dem Platz an, wo es gebraucht werde – das Streulicht sei deutlich reduziert. Rund 35 000 Euro kostete die Umrüstung. Wie zuvor in Wolfach und Halbmeil, beteiligt sich auch in Kirnbach die Stadt an der Finanzierung, übernimmt 11 000 Euro. Weitere 4.500 Euro steuert der FC Kirnbach selbst bei. Der Rest wird durch einen BSB-Zuschuss gedeckt, zusätzlich habe der Verein bei der Bundesgesellschaft für Zukunft, Umwelt und Gesellschaft einen Antrag auf Förderung gestellt.

Offizielle Einweihung

Die LED-Anlage wurde in der Halbzeit eines Flutlicht-Spiels eingeweiht. Projektleiter Patrick Leitl informierte die Zuschauer.