Fußball in Weil am Rhein: Ridje Sprich schließt Rückkehr nicht aus

Ridje Sprich gehörte jahrelang zu den prägenden Gesichtern des SV Weil. Im Sommer 2023 beendete der ehemalige Top-Stürmer im Alter von 30 Jahren seine aktive Karriere und schlug bewusst einen neuen Weg ein. Im Interview spricht Sprich über den Abschied vom Regiofußball, neue Aufgaben beim SC Freiburg und SV Weil sowie seinen emotionalsten Karrieremoment.