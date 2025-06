Fußball in Villingen

1 Das Vorstandsteam der DJK Villingen, Abteilung Fußball (hinten von links): Thorsten Waller (Team Spielausschuss), Pierre Wimmer (Abteilungsleiter), Heiko Ummenhofer (Vorsitzender Förderverein), Asim Huremovic (Jugendleitung), (vorne von links): Toni Faletta (Jugendleitung), Wolfgang Orsinger (Abteilungsleiter AH), Philipp Pfriender (Team Spielausschuss), Julian Moritz (Jugendleitung). Foto: DJK Villingen Die DJK Villingen hat in ihrer jüngsten Hauptversammlung wichtige personelle Entscheidungen getroffen und die Weichen für die Zukunft gestellt.







Link kopiert



Mit einem neuen Führungsteam in der Fußballabteilung und einer gestärkten Jugendleitung startet der Verein in eine Phase des Umbruchs – mit klarem Blick nach vorne, heißt es in einer Pressemitteilung.